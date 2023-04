Ana y Daniel, hermanos del mismo padre, luchan para casarse en España

Una pareja de hermanos del mismo padre decidió unirse. Ahora tienen dos hijos y quieren casarse. Foto: Cortesía Twitter

Redacción Elcomercio.com

La historia de Ana y Daniel Parra continúa siendo polémica en España, pese a que llevan varios años de novios y actualmente tienen dos hijos de su unión. Así lo dan a conocer los medios de comunicación internacionales este martes 25 de abril de 2023.

Ellos se conocieron cuando ella tenía 20 años y él, 17, pasaron los años y su deseo de unirse para siempre continuó. Ahora, llevan nueve años de relación formal.

Los dos sabían que podían tener hermanos, aunque nunca su padre les contó. El progenitor luego de tener a su hija abandonó esa relación e inició otra años después.

Hermanos de padre desean casarse en España

Actualmente, Ana y Daniel tienen dos hijos (de 5 y 3 años de edad), que asisten a una escuela Montessori, donde aceptan todo tipo de familias.

“Allí encuentras a niños de familias monoparentales, con dos madres o dos padres. Es otra filosofía de estudio, otro tipo de mentalidad. Así que, antes de que entrara la niña al colegio, hablé con el director y le conté la historia. Todos la saben”, expuso ella, sobre el estilo de enseñanza.

En tanto, al ser hermanos y padres averiguaron los riesgos genéticos que tenían y aceptaron las posibles consecuencias que podían venir.

“El ginecólogo nos dijo que, en nuestro caso, el riesgo de que nacieran con algún tipo de enfermedad recesiva es de un 4% mayor que una pareja que no comparte genes”, explica Ana.

Contraer matrimonio entre hermanos

En el Código Civil de España prohíben casarse entre parientes directos, por lo que no pueden contraer matrimonio; aunque el incesto no está considerado un delito desde 1978. Y si bien vieron la facilidad de concretarlo en Suecia, no lo ven como una opción deseada.

“No hacemos daño a nadie. Por eso queremos que la gente conozca nuestra historia de verdad”, cerró Ana.

