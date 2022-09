Miguel Betancourt, pintor ecuatoriano, irá a la Trienal de Arte de Nueva York

Betancourt ha desarrollado las obras que presentará en telas y papeles de diferente procedencia. Foto: Facebook de Betancourt

Agencia EFE

Miguel Betancourt, pintor ecuatoriano, participará en la Trienal de Arte Latinoamericano de Nueva York, EE.UU., que se desarrollará bajo el tema de "Abya Yala: Orígenes Estructurales", entre septiembre y diciembre próximos.

En la cita se presentará la producción de unos 230 artistas latinoamericanos que viven y trabajan, dentro y fuera de Estados Unidos.

Betancourt comentó que su propuesta para la Trienal de Arte "tiene que ver con vestigios vistos en cuencos y cerámicas encontrados en diferentes áreas culturales de la costa y los Andes, amplia región ubicada en el occidente de Suramérica, de donde forma parte Ecuador".

"De estas cerámicas -comentó- nacen grafías, líneas ondulantes y los colores que configuran" su paleta pictórica, y anotó que "temáticamente las caras y los cuerpos, paráfrasis de las imágenes precolombinas, conllevan también aproximaciones al arte de Occidente".

Si bien Betancourt utiliza una amplia gama de colores, en casi todas sus secuencias el color azul juega un rol preponderante, pues le remite al amanecer andino, a determinadas flores de huertos y campos.

"Este es un color con el que se identifica mi paleta: el azul brinda intimidad, reflexión y una atmósfera ceremonial a los personajes, usualmente de colores terrosos", explicó.

Propuesta pictórica enriquecida

Betancourt ha desarrollado las obras que presentará en telas y papeles de diferente procedencia, lo que implica una conjunción de lo local con lo universal.

Y, con la idea de enriquecer su propuesta pictórica, ha usado yutes, tejidos elaborados por los artesanos de esta región.

"Estas telas son rústicas -de uso no pictórico-, de una coloración análoga a la tierra y privilegian las texturas. Sobre estos soportes he recreado paisajes y rostros inspirados en culturales ancestrales", dijo este artista, nacido en 1958, y considerado uno de los más importantes de Ecuador.

Betancourt ha presentado sus obras en Estados Unidos, Ecuador, Chile, España, Italia, China, Japón y México, entre otros, y ha recibido varios reconocimientos, entre ellos el Pollock-Krasner conferido en 1993 por la fundación homónima en Nueva York.

Su obra se encuentra en colecciones de la pinacoteca de las Naciones Unidas, en Viena y Ginebra, del Banco Interamericano de Desarrollo (Tokio), en Diners Club de Ecuador, Instituto Ítalo-Latino Americano (Roma), en el Museo de Arte de las Américas, OEA (Washington D.C.), en Slade School of Fine Art (Londres), en OFID (the OPEC Fund for International Development), Viena.

Estética y valores culturales

La Trienal de Arte Latinoamericano explora la inevitable repercusión que las generaciones pasadas tuvieron en la estética, valores culturales o sociales presentes en el arte contemporáneo en América Latina.

En las exposiciones que componen esta edición de la Trienal se intenta establecer el vínculo entre el arte contemporáneo en el continente y el uso premeditado de materiales, elementos y formas de expresión autóctonas de los primeros habitantes de esta región de las esteras, canastas, orfebrería, alfarería, textiles, altares, rituales, pinturas estrechamente relacionadas con tapices, esculturas en barro, piedra y metal.

Bajo el paraguas del Bronx Hispanic Festival, el evento de cinco meses contará con exhibiciones gratuitas y un calendario completo de distintos programas.