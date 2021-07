Actores culturales de Pichincha convocan a una toma de la CCE; el presidente del Núcleo da explicaciones

Ana C. Alvarado (I)

Miembros del Frente de Unidad Cultural de Pichincha, Corriente HUC, Plataforma Cultural y artistas independientes se reunieron la tarde del 21 de julio de 2021 para acordar acciones frente a las irregularidades que se han presentado durante el proceso para elegir nuevas autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE) y de los núcleos provinciales.

Entre los hechos que han generado malestar en el sector cultural del país está la exigencia de que los miembros del Registro Único de Actores Culturales (RUAC) presenten una carta de intención de voto, en lugar de que se les tome en cuenta en el padrón electoral de manera directa. En Pichincha, 5 500 personas están registradas en el RUAC, pero solo 300 personas lograron presentar sus cartas.

Los actores culturales de la provincia han denunciado en redes sociales y a este medio otros hechos que les hace pensar que se estaría obstaculizando su acceso al voto con el fin de que las autoridades actuales sean reelegidas por la otra clase de votantes, los miembros de la CCE, que son 2 049.

“Como se ha manejado el proceso electoral en Pichincha es bastante decidor de un proceso viciado y de elecciones que no quieren ser transparentes”, opina Santiago Campos, miembro del Frente de Unidad Cultural de Pichincha.

Toma simbólica de la CCE

En la asamblea en línea, que convocó a más de 80 actores culturales de las organizaciones que cuestionan el sistema de elecciones, se decidió que continuarán con las acciones legales que ya se iniciaron en meses pasados para que se declare ilegítimo este proceso. También se realizará una toma simbólica de la CCE.

“Hacemos una invitación pública y abierta a la toma simbólica de la CCE, el lunes 26 de julio del 2021, desde las 10:00, para hacer visible nuestra inconformidad”, dice Campos. Los manifestantes después se movilizarán hacia el Ministerio de Cultura para exigir una postura firme desde esta cartera de Estado. “No se puede ser tibios ante un claro atropello a los derechos”, expresa.

Este Diario trasladó a Luis García, Director del Núcleo de Pichicha, una serie de preguntas sobre los cuestionamientos realizados por los colectivos culturales. La lista de García ya presentó su candidatura, sin embargo, no respondió a la pregunta sobre si se desvinculará de la institución, pedirá licencia sin sueldo o pedirá vacaciones, una alternativa del Reglamento de la CCE que ha sido cuestionada, ya que seguiría recibiendo su sueldo mientras es candidato.

¿Por qué se pidió una carta de intención de voto a los votantes? ¿No cree que esto limita el derecho de elegir y ser elegidos?

Sí, claro que sí, eso manifesté en la Junta Plenaria. Soy parte del RUAC y no considero que sea necesario hacer esa solicitud, pero la Junta Plenaria de manera mayoritaria aprobó el Reglamento y nosotros como institución tenemos que acogernos a lo que establece la normativa legal vigente.

¿Sin embargo, esto no es inconstitucional?

Bueno, yo no soy autoridad competente para determinar si es que es inconstitucional o hay alguna ilegalidad. Para eso están los entes de control. En marzo se establecieron tres acciones de protección, de esas, ninguna fue favorable. La acción de Guayaquil dispuso que se haga un proceso de mayor socialización del proceso electoral.

Los actores y gestores culturales denunciaron que una vez que se habilitó el correo electrónico para el envío de la carta, este se llenó y no se receptaron las solicitudes que fueron enviadas a tiempo. También denunciaron que muchos quienes lograron enviar su solicitud no aparecieron en el padrón electoral. ¿Cómo van a arreglar estos errores?

Cuando tuve una reunión de socialización con los compañeros y compañeras que están denunciado esto, les manifesté de lo importante de hacer la entrega de la solicitud de manera presencial para evitar estos inconvenientes. Les dijimos que si quieren haremos convocatorias a nivel territorial y que nosotros iremos con el equipo a receptar las cartas. Entonces, lamentablemente eso no se dio.

Sobre los correos rebotados no te puedo dar un informe real, porque cualquiera te puede decir ‘mandé un correo y no ha llegado’. Sobre eso, pedí a Secretaría que haga un ejercicio para ver si en realidad rebotaban los correos y me demostraron que no rebotaban. Lo puse en conocimiento de los compañeros. Por otro lado, hay unos 20 correos que no incluyeron cédulas, pasé la inquietud a la Junta Provincial Electoral. Tengo entendido que resolvieron que se acepte esas solicitudes y van a hacer el intento de que puedan participar. La Junta Provincial Electoral sacará un comunicado informando sobre eso.

¿Por qué no se ha hecho público el padrón completo, con los miembros del RUAC y de la CCE, como sí ha sucedido en otras provincias?

Sí está publicado, es una sola lista que incluye a los miembros de la CCE y a los miembros del RUAC. Lo que no se puede es acceder a información personalizada. Existe una ley que no te permite.

*Este Diario no pudo verificar esta información y Luis García no contestó a las preguntas de verificación. El enlace del padrón no está disponible al público. Jenny Pillajo, presidenta de la Comisión Electoral del Núcleo Pichincha, informó que el viernes 22 de julio del 2021 se resolverá si se publicará el padrón*.

¿Cuál fue el criterio para establecer los lugares de votación?

El sistema, de manera aleatoria, nos dividió a todos los votantes del cantón Quito; a mí me asignó a Nanegalito. Cuando los compañeros y compañeras manifestaron la preocupación, la Junta Provincial Electoral creó una nueva mesa receptora del voto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura para los compañeros y compañeras del RUAC; se busca garantizar su participación.

Los artistas y gestores culturales también han denunciado que ustedes, como autoridades actuales, actúan como jueces y parte en las elecciones, al ser los organizadores del proceso y también la lista oficial.

Eso sucede en todo el país, el Reglamento establece claramente las competencias. Es decir, las juntas provinciales electorales son los directorios provinciales. Quienes estén planteando la reelección tienen en el reglamento varios estamentos, como pedir licencia sin sueldo o acogerse a vacaciones.

En general, la legitimidad de las elecciones ha sido cuestionada. ¿Están emprendiendo acciones para responder a las demandas de los actores culturales y la ciudadanía?

Si me hablas de legitimidad el país en este momento tiene un 51% de ciudadanos que cree que el Gobierno es legítimo y un 49% que cree que no es legítimo. Los procesos electorales demarcan una disputa en el ámbito de quien cree tener la razón, pero sobre todo es un ámbito en el cual hay que manejar las cosas con mucho respeto y en el ámbito propositivo.

Somos el único núcleo que ha creado un sistema propio para el proceso electoral, la página web www.eleccionesnucleopichinchacce.com.

Ahí encuentras cada cosa que se resuelve en la Junta Plenaria. Se han realizado videos didácticos para que la gente conozca cuál es el mecanismo de cada proceso, por ejemplo, impulsamos un modelo de carta cuando se tenía que ingresar la solicitud de intención de voto por parte del RUAC. Durante cada etapa del proceso se han generado herramientas para facilitar el acceso.

¿Por qué quiere ir a la reelección?

Una de las cosas que las y los compañeros nos han planteado a nivel de Pichincha es que no se puede detener el trabajo ni la fortaleza que se ha generado a nivel territorial, ni la apertura. Puedo nombrar un sinnúmero de compañeros que nunca antes fueron escuchados, como los compañeros de las comunas, los danzantes, los pingulleros, a quienes se les ha visto históricamente como folclor. Para la reelección no soy solo yo, es un colectivo que tiene el derecho de participar en un proceso electoral. Lo hará en las mismas condiciones que todos con el objetivo de continuar con el trabajo.