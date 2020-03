Cuide su piel durante la emergencia sanitaria

LEA TAMBIÉN

El tiempo en casa debido al aislamiento obligatorio es una oportunidad para cuidar de uno de los órganos más extensos e importantes del cuerpo, la piel. Las manos y el rostro, al ser los más expuestos, pueden ser un punto de partida.

Paola Guevara, coordinadora del servicio de dermatología del Hospital Pablo Arturo Suárez, dice que una causa de consulta en esta temporada es la dermatitis de contacto producida por el constante lavado y desinfección de las manos para evitar el contagio y propagación del coronavirus. Este problema se presenta con más frecuencia en trabajadores de la salud.



Para evitar la dermatitis, la médica recomienda empezar por hidratar al menos dos veces al día las manos, en la mañana y en la noche. Cremas de urea al 5% ayudarán a reparar la piel de las manos. Sin embargo, estas solo deben usarse si la piel no está irritada. En el caso de que ya haya una irritación, es mejor evitar estas fórmulas y optar por productos que contengan karité o ceramidas.

Fregar cada parte de las manos y hacerlo hasta obtener espuma mantendrá a virus y bacterias lejos.



De todas formas, ante la irritación, lo adecuado es acudir con un especialista en dermatología. En estos momentos, la consulta debe realizarse de forma virtual, para cumplir con las disposiciones de las autoridades gubernamentales.



Por otro lado, la experta aconseja no descuidar el cuidado de la piel del rostro durante el encierro. Lavarse la cara dos veces al día es necesario para que se remuevan las impurezas que se generan de forma natural y por exposición al ambiente. La humectación también debe realizarse dos veces al día. Así se evitarán problemas propios de cada tipo de piel.



La maquilladora profesional Rossana Costales dice que esta puede ser una oportunidad para conocer procedimientos de cuidado de la piel como el coreano, que sigue varios pasos para la limpieza profunda, humectación y nutrición de la piel. El objetivo es obtener una ‘glass skin’ o piel efecto vidrio. “Ya no hay un producto estrella o todo en uno como antes”, asegura Costales.

Las manos no deben estar sucias ni con textura cremosa para que el alcohol haga su trabajo.



Otra actividad de cuidado corporal que se puede realizar es una exfoliación de cuerpo, dice Costales. Si es que en casa no se tiene un exfoliante, se puede crear uno al procesar café o azúcar, hasta que el gránulo quede pequeño, y mezclar con aceite de coco u oliva. Con el resultado, masajear suavemente el cuerpo. No usarlo en la cara.



En cuanto a la protección solar, para quienes se quedan en casa es necesaria al menos una vez al día por varios motivos, según explica Guevara. El primero es que es necesario tomar 15 minutos de sol diariamente para la producción de vitamina D. Si bien esto se lo puede realizar junto a una ventana y el tiempo es corto, la radiación no deja de ser dañina.



Segundo, quienes están trabajando o estudiando a través de las pantallas de sus dispositivos están expuestos por varias horas a la luz blanca, que también emite un tipo de radiación que puede tener efectos negativos sobre la piel. En este caso, la aplicación debe ser de tres veces por día.



Para quienes no se quedan en casa, pues sus trabajos son indispensables para superar la emergencia sanitaria, también deben aplicarse la crema solar tres veces por jornada.

Por último, la piel necesita de una alimentación balanceada para mantener su buena salud. “Nosotros siempre estamos en un proceso de oxidación y requerimos de antioxidantes”, explica Guevara. Consumir alimentos ricos en Vitamina C, como el kiwi, los cítricos y las verduras, tendrá un efecto positivo en la piel. También la hidratación es importante.