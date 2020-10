Conozca las claves para prevenir el cáncer de mama

LEA TAMBIÉN

El próximo lunes 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y una de las principales consignas para combatir la enfermedad es la prevención.

De acuerdo con la doctora Martha Taco, ginecóloga-obstetra de Veris en el Quicentro Sur, es posible prevenir el cáncer de mama si la mujer lleva un estilo de vida saludable.



Esto implica eliminar el consumo de alcohol y tabaco y realizar 30 minutos de ejercicio al día, ya que el cáncer de mama está relacionado con el sobrepeso. Por ello, además, es ideal una alimentación equilibrada a base de proteínas, carbohidratos y verduras frescas.



Dentro de los factores de riesgo, explica Taco, está la edad avanzada. Mientras mayor sea la paciente hay más probabilidades de que se presente el cáncer de mama.



Otro factor de riesgo son los antecedentes familiares. Hay mayor riesgo de que se presente la enfermedad en mujeres que han tenido familiares con cáncer de mama.



Otro factor son las mamas densas: “eso se analiza en el examen físico que las mujeres se realizan con el ginecólogo. Mientras más densidad tenga una mama, mayor es el riesgo de presentar cáncer”, explica la doctora Taco.



Cuando existen factores de riesgo, la paciente debe someterse a un eco mamario si tiene menos de 30 años. En el caso de predisposición hereditaria, la paciente debe someterse a la mamografía y al eco mamario a partir de los 35 años de edad.



Al darse el hallazgo de una lesión, el informe de la mamografía que incluye la categoría Bi-Rads, determinará si se realiza una biopsia o tratamiento.



El doctor Edison Carrasco, oncólogo clínico de Solca, afirma que "se puede disminuir los riesgos de contraer cáncer de mama con un diagnóstico oportuno".



Como parte de su chequeo regular, si la mujer tiene 40 años o más debe hacerse una mamografía y un eco mamario cada dos años, aunque no tenga factores de riesgo. A partir de los 50 años, debe someterse al eco de mama y mamografía anualmente aunque no tenga factores de riesgo ni antecedentes familiares.



Si las pacientes tienen familiares (madre, tías, etc.) que padecieron cáncer de ovario, cáncer en las trompas de falopio o cáncer a nivel peritoneal también son de alto riesgo.



Otros factores de riesgo se dan si la paciente recibió radioterapia de tórax entre los 10 y 30 años de edad.