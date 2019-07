Consejos para disfrutar de conexión a Internet durante un viaje

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Con el fin del ciclo escolar 2018-2019 en la Serranía y Amazonía en la primera semana de julio se inicia el período de vacaciones y, a su vez, una de las temporadas altas de viajes internacionales en el país.

El año pasado, 120 068 ecuatorianos viajaron a destinos internacionales durante julio, una cifra que se incrementó un 74% en agosto. Los destinos ubicados en Estados Unidos, Perú, Colombia y España fueron los de mayor demanda entre los viajeros nacionales.



Una tendencia que originó el mercado es mantener la conectividad de datos a través de la telefonía celular durante los viajes fuera del país con la finalidad de solventar cualquier inconveniente.



Según Anabel Criollo, ejecutiva de Smartphone Soluciones, esas opciones se volvieron populares entre los estudiantes de intercambio y grupos de adolescentes que viajaban al paseo de fin de año escolar.

​

Solo en Quito, esa empresa vende en promedio 40 chips a diario desde el pasado mayo y prevén que la tendencia se mantenga hasta agosto, en relación al movimiento de ventas que tuvieron en el 2018.



Su plan básico se oferta en USD 40 más IVA, pero también se ofrecen opciones para quienes viajan por negocios de USD 90, que incluye 20 gigas de Internet y 3 000 minutos para llamadas en Reino Unido, Turquía y el resto de Europa.



“Hay países como Venezuela o Dubái en donde no tenemos cobertura”, advierte Criollo y añade que estos chips ofrecen Internet ilimitado en Estados Unidos y en algunos países asiáticos como Hong Kong, Corea del Sur o Camboya.



Según las tendencias que han observado entre sus clientes, ellos ocupan sus megas para comunicarse por WhatsApp, redes sociales, uso de Google Maps, aplicaciones para movilizarse como Uber, entre otras.



Para Galo Paladines, gerente general de Sol Caribe, contratar el servicio de roaming internacional puede incrementar el presupuesto de un viaje, razón por la cual estas opciones resultan atractivas.



Desde el pasado enero, su agencia de viajes decidió incluir a los chips de telefonía celular dentro de los paquetes internacionales que oferta, los cuales se activan durante el tiempo que esté de visita en el país de destino.



“Notamos entre nuestros clientes la necesidad de estar conectados y no exponerse a los peligros por ingresar a redes abiertas de WiFi, donde pueden haber ‘hackers’ que atenten contra la información personal”, explica Paladines.



Según él, las redes de WiFi públicas, a pesar de ser una herramienta para acceder a Internet de una forma cómoda y rápida, también conecta a muchos usuarios con posible software malicioso, por lo cual no es seguro su uso en otros países.



Otro aspecto muy importante previo para adquirir un chip es verificar el soporte técnico que ofrezca y su acceso. Hay empresas que ofrecen comunicación por WhatsApp o chat de Facebook durante las 24 horas, mientras que otras optan por un número de telefonía fija para atender a sus clientes que viajan al extranjero.



En la actualidad, algunas opciones de chips ofrecen una conectividad limitada en Reino Unido, Turquía y todo el espacio Schengen -conformado por 26 países-. En los EE.UU., en cambio, hay estados donde existe un uso ilimitado de datos y de llamadas telefónicas.



En caso de los planes limitados de datos, se recomienda desactivar la actualización de las aplicaciones de forma automática, ya que le puede hacer consumir sus megas. Modere, además, el uso de servicios de streaming como Spotify, Netflix y YouTube, ya que gastan gran cantidad de datos de los paquetes de Internet móvil.