Pedro Pascal, el actor sensación tras su interpretación en 'The Last of Us', cumplió años y se recordaron sus mejores papeles en su trayectoria.

El chileno celebró 48 años este 3 de abril de 2023 y sus amigos, compañeros y seguidores se lo recordaron a través de redes sociales.

Bella Ramsey, su compañera protagónica en 'The Last of Us', se unió a los saludos. Ramsey interpreta a Ellie, y Pascal, a Joel, en la serie.

Son dos supervivientes, atormentados por la partida de otras personas y quienes atraviesan por un mundo de caos por un hongo que quiere atrapar la mente de los seres humanos.

"Feliz día P", escribió la artista en su cuenta de la red social Instagram. Adjuntó imágenes de Pascal en diferentes momentos de la grabación de la serie.

Los seguidores de 'The Last of Us' también le dedicaron mensajes afectuosos y le recordaron varias de sus interpretaciones en series. Aquí, algunas.

Pedro Pascal y sus series

Estudiante en 'Buffy'

Pedro Pascal tuvo sus inicios en series a los 23 años, al interpretar a un joven estudiante en 'Buffy - El vámpiro Slayer'.

La serie tuvo gran acogida y Pascal apareció en uno de los capítulos de esta producción de Warner. Gracias a ello tuvo siete temporadas. Sarah Michelle Gellar fue la protagonista y en sus redes sociales compartió una foto donde se ve a un joven Pascal.

Oberyn Martell, en 'Juego de tronos'

Pedro Pascal hizo el papel del justiciero Oberyn Martell en la cuarta temporada de 'Juego de tronos', que se estrenó en 2013. La serie se convirtió en sensación y alcanzó 47 Premios Emmy. En su último día de grabación, que duró cuatro horas, Pascal confesó que se quedó dormido en la escena en la que muere.

Más papeles

Javier Peña en 'Narcos'

El chileno interpreta a Javier Peña, un agente de la DEA que sigue al narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

Pascal es uno de los agentes que atraviesa la búsqueda de Escobar, en un papel elogiado por la crítica por la credibilidad que irradia.

'The Mandalorian' (2019)

En esta serie interpreta al mandaloriano Din Djarin. Se trata de un cazarrecompensas intergaláctico.

Además, Pascal aparece como el mandaloriano en la serie 'El Libro de Boba Fett'.

'The Last of Us'

Actúa en el papel de Joel, el hombre que se vuelve una especie de guardaespaldas y protector de Ellie (Bella Ramsey), una adolescente de 14 años.

Ambos se mueven en medio del caos en la búsqueda de salvar a la humanidad de un hongo que parece querer exterminar a las personas.

