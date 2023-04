Nuevo tráiler de 'Transformers' presenta a los Maximals

Las emociones crecen para los seguidores de 'Transformers' con la aparición de otro tráiler de la próxima película. En este clip de dos minutos y 20 segundos aparecen los Maximals.

Los Maximal son nuevos 'Transformers', pero tienen aspecto animal y serán una de las novedades en la nueva cinta que tiene previsto su estreno para junio del 2023.

La película se llama 'Transformers, el despertar de las bestias', precisamente por los Maximals, que son descendientes de los Autobots.

“Volviendo a la acción y el espectáculo que han cautivado a cinéfilos, Transformers, el despertar de las bestias llevará a una aventura trotamundos de los 90 con los Autobots e introducirá una generación de Transformers, los Maximals”, dice una sinopsis de la cinta.

La película tendrá como protagonistas a las voces de Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez y Tobe Nwigwe.

Además, Peter Cullen dará la voz a Optimus Prime y Ron Perlman lo hará para Optimus Primal. Otros actores confirmados son Peter Dinklage, Liza Koshy, John DiMaggio, Michaela Jaé Rodriguez, Pete Davidson y Cristo Fernández.

En esta ocasión, la cinta será dirigida por Steven Caple Jr. y no tendrá a Michael Bay, su anterior director. 'Transformers, el despertar de las bestias' es la séptima película de esta saga.

UNITE or FALL. Watch the new trailer for #Transformers: #RiseOfTheBeasts - in theatres June 9.



Sign up for EXCLUSIVE content and updates: https://t.co/dao3KR82ag pic.twitter.com/qEzq3BfY1G