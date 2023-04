HBO adaptará los libros de Harry Potter en una serie

Las aventuras de Harry Potter fueron escritas J. K. Rowling. Foto: HBO

La plataforma de 'streaming' HBO adaptará los siete libros de la popular saga de Harry Potter en una serie. La información la divulgó el portal Blomberg.

Harry Potter se volvió una marca exitosa con la difusión de sus libros, escritos por la británica J. K. Rowling, y su posterior adaptación a películas.

En los libros, Harry Potter es un joven que descubre sus poderes de magia y hechicería mientras está bajo el cuidado de sus tíos. Después, se une a Hermione Granger y Ron Weasley, amigos con los que transcurre su aprendizaje en el colegio Hogwarts de magia y hechicería.

Los libros se convirtieron en 'best seller'. Vendieron 600 millones de copias en 85 idiomas durante más de dos décadas, de acuerdo a las cifras divulgadas por Scholastic Corp, editorial estadounidense.

Las películas, en cambio, generaron ventas de más de USD 7700 millones, según Box Office Mojo.

Además, por su éxito, se crearon productos derivados de Harry Potter, como artículos de librería y hasta un juego de rol.

Según Bloomberg, Warner Bros. Discovery Inc. tiene el acuerdo para producir una serie basada en los libros de Harry Potter. El portal explicó que consultó con dos fuentes que prefirieron emitir sus nombres.

Warner Bros. Discovery Inc. tiene entre sus productos la plataforma de 'streaming' HBO por la cual se emitirá la serie basada en la popular saga de jóvenes y adultos.

La intención es que cada temporada se base en los siete libros escritos por JK Rowling. Con esto, HBO espera garantizar una amplia audiencia tal como ocurrió con otras series como la elogiada 'The Last of Us' y 'Juego de Tronos'.

Según Blomberg, las negociaciones están por cerrarse. David Zaslav y Casey Bloys, ejecutivos de Warner Bros. Discovery Inc. y HBO llevan adelante el tema.

De acuerdo a la información, JK Rowling participará para supervisar que la serie mantenga la fidelidad de sus libros. Sin embargo, la británica no estará en el día a día de la producción.

