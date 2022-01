La nostalgia revive en el reencuentro de Harry Potter

Fernando Criollo

El 2022 empezó con un regalo muy especial para los fans que crecieron enganchados a las aventuras de ‘Harry Potter’.

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, otros miembros del elenco y los directores de las ocho películas de Harry Potter se reencuentran en el especial ‘Harry Potter: Regreso a Hogwarts’, para celebrar el aniversario de la primera película de la franquicia. El programa se encuentra disponible en la plataforma HBO Max desde el primero de enero.

La producción de una hora y 43 minutos empieza citando al viejo y sabio Albus Dumbledore. “Es una cosa misteriosa, el tiempo” reza la cita que da paso a una introducción de un familiar tono navideño ambientado en Londres.

Y es que han pasado 20 años y unos cuantos días desde el estreno de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’, la película que le dio vida al universo mágico creado por J. K. Rowling.

Si bien la saga cinematográfica, así como los libros de la escritora británica no han perdido vigencia, solo es posible tomar consciencia del tiempo transcurrido al ver a un grupo de actores adultos y con carreras consolidadas recordar cómo fueron sus primeros pasos en la actuación a bordo de este proyecto, cuando tenían entre 10 y 13 años.

Desde la publicación de la primera novela en 1997, las aventuras de un joven aprendiz de mago llamado Harry Potter junto a sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley, durante su formación en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería se convirtió en un éxito comercial con críticas favorables. Traducido a más de 65 idiomas, la serie de ‘Harry Potter’ ha vendido más de 450 millones de libros en todo el mundo.

Chris Columbus, el mismo director de ‘Mi pobre angelito’, fue quien, tras llegar a la lectura de ‘El prisionero de Azkaban’ (tercer libro de la saga), visualizó cómo serían las películas y convenció a Rowling para llevarlas a la pantalla grande.

¡Cuánto han crecido mis muchachos! pic.twitter.com/GUbAwG9jWx — HBO Max Latinoamérica. (@HBOMaxLA) January 2, 2022

Ese fue solo el inicio de un ambicioso proyecto que se convirtió en una serie de ocho largometrajes con 11 nominaciones al Oscar y fans que suman más de 70 millones solo en Facebook.

Columbus encontró a Harry cuando vio a Radcliffe en un programa de la BBC. Hermione y Ron fueron seleccionados entre miles de niños que se presentaron al casting. El director y los actores repasan estos recuerdos como una experiencia de vida que definió el futuro del que son parte ahora. “Parece que no ha pasado el tiempo, pero a la vez ha pasado mucho”, dice Watson.

La actriz protagonizó uno de los momentos más emotivos e inesperados al confesar que se había enamorado de su compañero de reparto Tom Felton. “No sé cómo decirlo, simplemente me enamoré de él”, admitió la actriz al recordar el momento en el que Felton había dibujado una representación de Dios como una niña montada en una patineta, durante un ejercicio creativo.

La construcción de enormes escenarios, los extenuantes días de rodaje, el desafío de dirigir a un grupo de niños actores, las escenas de acción frente al ‘chroma’, los villanos, directores, las escenas incómodas y las tristes despedidas son recuerdos que los invitados van matizando en sus charlas con imágenes tras cámaras, fotos de archivo y escenas de las películas.

Los actores Tom Felton (Draco Malfoy), Ralph Fiennes (Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Toby Jones (Doby) James y Oliver Phelps (Fred y George Weasly), el productor David Heyman y los directores, Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates y Chris Columbus son solo algunos de los invitados que comparten recuerdos con el público.

Uno de los puntos más polémicos del especial ha sido la presencia de J. K. Rowling que ha quedado reducida a unos cuantos comentarios, extraídos de una pasada entrevista. En 2020, la escritora fue acusada por transfobia, al decir que los hombres que no se operan no deben ser reconocidos legalmente como mujeres y esas declaraciones no dejan de tener repercusiones.

El programa también le rindió un homenaje a aquellos miembros del equipo que partieron de este mundo sin poder recibir la invitación de regreso a Hogwarts entre los que se encuentran Alan Rickman (Severus Snape), Richard Harris (Dumbledore I), John Hurt (Ollivander), entre otros.

“No sería quien soy sin muchísima de esta gente”, reconoce Radcliffe sobre un proyecto que para bien o para mal catapultó a sus protagonistas a la fama y los encaminó en una prolífica carrera en la industria del cine.