La ecuatoriana, Johanna Alarcón, ganó el concurso World Press Photo 2023

Johanna Alarcón es una fotoperiodista y narradora visual con gran reconociento nacional e internacional. Foto: Página web oficial Johanna Alarcón

Kevin Puga S.

La ecuatoriana, Johanna Alarcón, se proclamó como ganadora del concurso internacional World Press Photo 2023 en el formato abierto de la región de Sudamérica, así lo anunció la organización el 28 de marzo de 2023.

La fotoperiodista y narradora visual, ganó este reconocimiento luego de "impresionar" al jurado con su proyecto Cambiando, que recoge la historia de Valentina, una niña de 13 años que sueña en grande pese a tener a su madre en prisión.

En el 2022, la ecuatoriana Isadora Romero, también ganó este reconocimiento a través de su propuesta audiovisual “La sangre es una semilla”.

Fotografías capturadas por Johanna Alarcón para el concurso. Foto: Página oficial World Press Photo.

Cambiando

'Shifting', cambiando en español, es el nombre del 'film' con el que Johanna ganó el reconocimiento. El documental cuenta las vivencias de Valentina, que aspira a ser fotógrafa, y cuya madre está en prisión por posesión de marihuana.

Según el portal del concurso, "el video y las imágenes de este proyecto multimedia se centran en la imaginación y las experiencias de Valentina como una joven artista, cuyo rico mundo interior no está definido por el encarcelamiento de su madre, incluso mientras espera su reencuentro".

La narradora visual, Johanna Alarcón, trabajaba fotografiando a detenidos, fue allí cuando conoció a Valentina, su madre y su historia.

"La combinación de fotografía analógica y digital con video, animación y audio brinda una mirada especial a la vida interior de una joven artista que le da sentido al mundo a través de su fotografía", señala la Fundación World Press Photo.

El jurado quedó impresionado con el relato de Valentina. Según los comentarios de los jueces, se trata de "un proyecto bellamente ejecutado que aborda los impactos del encarcelamiento en las mujeres y sus hijos en Ecuador desde un ángulo digno pocas veces visto (...) El proyecto aprovecha al máximo las herramientas multimedia disponibles para retratar el mundo interior de Valentina".

Johanna Alarcón

La ecuatoriana de 30 años es fotoperiodista y narradora visual. Según su perfil presentado para el concurso, su trabajo se centra en temas relacionados con la justicia social, los derechos humanos, la identidad y el género.

Las fotografías de Alarcón han sido publicadas en diversos medios mundiales, como: The New York Times, National Geographic, The Wall Street Journal, The Guardian, Bloomberg, De Volkskrant y Reuters.

"Cimarronas, la feminidad afrodescendiente de Ecuador". Foto: Johanna Alarcón

Su trabajo ha sido exhibido en exposiciones como: Photoville NYC, Latin American Photography Festival Bronx Documentary Center, Montevideo Photography Center (2021), entre otros.F

Alarcón, además, es autora de un libro publicado en 2022, Cimarrona: Soy Negra porque el sol me miró KWY.

World Press Photo 2023

El World Press Photo es un reconocido concurso anual que celebra el mejor fotoperiodismo y fotografía documental. Desde el 2022, la modalidad del concurso cambió a reconocimientos regionales para ofrecer un mejor equilibrio entre los ganadores.

En este año, los participantes tuvieron cercanía con temas que duros que enfrenta el mundo, como la guerra en Ucrania, las protestas históricas en Irán o la crisis climática en varias regiones.

En total fueron 24 los ganadores y seis las menciones de honor. Las obras fueron seleccionados por un jurado independiente entre más de 60 000 fotografías de 3 752 fotógrafos de 127 países.

Premios obtenidos

El premio regional World Press Photo 2023 no es el primero para la ecuatoriana. Alarcón tiene varios reconocimientos, entre ellos: Premio Inge Morath (2022), Beca de fotografía y justicia social Fundación Magnum (2021), Premio a la conciencia comunitaria Fotógrafo del año internacional (2021), Primer lugar en Fotógrafo del año en la categoría de salud de América Latina (2020), FotoEvidence Premio Libro - CovidLatam (2021), Fondo de investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas de Open Society y Gabo Foundation (2020), Premio Will Riera (2019).

Más noticias:

Visita nuestros portales: