¿Preocupación por la variante de covid-19 Lambda (Andina)?; circula en varios países de Sudamérica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que la variante del SARS-CoV-2 presente en Latinoamérica, que se detectó por primera vez en Perú, en agosto del 2020, debe ser considerada de “interés”.

La variante C.37 es conocida como Andina, pero la OMS le asignó el nombre de una letra griega, y la llamó Lambda. La organización decidió llamar a las cepas conforme al alfabeo griego para evitar que se denominen con el nombre de los países en las que se detectaron por primera vez y se les estigmatice por ello.

La OMS declaró a esta variante como de “interés” y la monitoreará para conocer su tasa de contagio, según el informe publicado el el martes 15 de junio del 2021. En caso de que esta sea de mayor transmisión podría ser declarada como “preocupante”, lo que la pondría en el mismo nivel que otras cepas del SARS-CoV-2.

