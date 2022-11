La Tierra llegó a la séptima extinción masiva, según estudio

Diorama que representa criaturas marinas de la era de Ediacara. Foto: Europa Press.

Agencia Europa Press

Una extinción similar a las seis grandes documentadas en la historia de la Tierra, ocurrió hace 550 millones de años, durante el período Ediacárico.

Este descubrimiento, que se fundamenta en evidencia de cambios ambientales, está documentado en un documento publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences por investigadores de la Universidad de California Riverside (UCR) y Virginia Tech.

Aunque no está claro si esto representa una verdadera "extinción masiva", el porcentaje de organismos perdidos es similar a estos otros eventos, incluido el actual en curso.

Los investigadores creen que los cambios ambientales son los culpables de la pérdida de aproximadamente el 80% de todas las criaturas ediacáricas, que fueron las primeras formas de vida multicelulares complejas del planeta.

"Los registros geológicos muestran que los océanos del mundo perdieron una gran cantidad de oxígeno durante ese tiempo, y las pocas especies que sobrevivieron tenían cuerpos adaptados para ambientes con menos oxígeno", dijo en un comunicado Chenyi Tu, paleoecóloga de la UCR y coautora del estudio.

Dificultad para documentación

A diferencia de los eventos posteriores, este primero fue más difícil de documentar porque las criaturas que perecieron tenían un cuerpo blando y no se conservaron bien en el registro fósil.

"Sospechábamos tal evento, pero para probarlo tuvimos que reunir una base de datos masiva de evidencia", dijo Rachel Surprenant, paleoecóloga de la UCR y coautora del estudio. El equipo documentó el entorno, el tamaño corporal, la dieta, la capacidad de movimiento y los hábitos de casi todos los animales ediacaranos conocidos.

Con este proyecto, los investigadores buscaron refutar la acusación de que la mayor pérdida de vida animal al final del período Ediacarano fue algo más que una extinción. Anteriormente, algunos creían que el evento podría explicarse porque no se recopilaron los datos correctos o por un cambio en el comportamiento de los animales, como la llegada de depredadores.

"Podemos ver la distribución espacial de los animales a lo largo del tiempo, por lo que sabemos que no solo se mudaron a otro lugar o se los comieron, sino que se extinguieron", dijo Chenyi. "Hemos mostrado una verdadera disminución en la abundancia de organismos".

También rastrearon la relación entre el área de superficie y el volumen de las criaturas, una medida que sugiere que la disminución de los niveles de oxígeno fue la causa de las muertes. "Si un organismo tiene una proporción más alta, puede obtener más nutrientes, y los cuerpos de los animales que vivieron en la próxima era se adaptaron de esta manera", dijo la paleoecóloga de la UCR, Heather McCandless, coautora del estudio.

Animales extraños del pasado

Las criaturas de Ediacara se considerarían extrañas según los estándares actuales. Muchos de los animales podían moverse, pero no se parecían a nada que ahora estuviera vivo. Entre ellos se encontraban Obamus coronatus, una criatura en forma de disco llamada así por el expresidente, y Attenborites janeae, un pequeño ovoide que se asemeja a una pasa llamado así por el naturalista inglés Sir David Attenborough.

"Estos animales fueron el primer experimento evolutivo en la Tierra, pero solo duraron unos 10 millones de años. No mucho, en términos evolutivos", dijo Droser.

Aunque no está claro por qué los niveles de oxígeno disminuyeron tan abruptamente al final de la era, está claro que el cambio ambiental puede desestabilizar y destruir la vida en la Tierra en cualquier momento. Dichos cambios han impulsado todas las extinciones masivas, incluida la que está ocurriendo actualmente.

"Nada es inmune a la extinción. Podemos ver el impacto del cambio climático en los ecosistemas y debemos tener en cuenta los efectos devastadores a medida que planificamos para el futuro", dijo Phillip Boan, geólogo de UC Riverside y coautor del estudio.