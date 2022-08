Telescopio James Webb capta nuevas imágenes de Júpiter

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) publicó este lunes 22 de agosto de 2022 dos imágenes inéditas de Júpiter y del Universo que fueron captadas gracias al telescopio James Webb.

Las ilustraciones, que fueron realizadas con los diferentes filtros de la Cámara de Cercanía Infrarroja (NIRCam), destacan por los precisos y visibles detalles de algunos de los fenómenos que ocurren en el planeta más grande de nuestro Sistema Solar.

Check out the bright waves, swirls, and vortices in Jupiter’s atmosphere — as well as the dark ring system, one million times fainter than the planet! Two moons of Jupiter, including one that’s only about 12 miles (20 km) across, are on the left. pic.twitter.com/o7XYOMdsq5