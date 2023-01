¿Qué es y dónde ver el asteriode que se acercará a la Tierra este 26 de enero?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) descubrió el asteroide 2023 Bu, el cual pasará “extraordinariamente cerca” de la Tierra este jueves 26 de enero, en horas de la noche. Así lo informó el diario británico ‘Daily Star’.

El 2023 Bu, de 38 metros de largo y 85 metros de ancho, rozará muy cerca el planeta, de acuerdo a los informes de la Nasa. Este cuerpo celeste pasará a tan solo 3 506 kilómetros de distancia sobre el extremo sur de América del Sur y no causará daños en la Tierra.



Las explicaciones de la Nasa indican que, si estos objetos miden menos de 25 metros de ancho, las probabilidades de quemarse al ingresar a la atmósfera de la Tierra son bastante altas, y el 2023 Bu no sería la excepción.

Según ‘Daily Star’, el astrónomo Gennadiy Borisov –también descubridor del cometa interestelar 2I/Borisov– fue quien avistó el asteroide desde su observatorio Margo, en Nauchnyi, Crimea, el pasado sábado 21 de enero.

Los cálculos que han realizado diferentes astrónomos, la Nasa y Borisov indican que el bólido viajará a aproximadamente 10 500 kilómetros por hora.

A newly discovered asteroid, named 2023 BU, is expected to make one of the closet approaches by a near-Earth object ever recorded. Thanks to diligent teams of #planetarydefense experts, we know It poses zero risk to Earth.



