Publican imágenes del impacto de nave de la NASA con un asteroide

La NASA envió otra nave para capturar el momento en el que DART impactaría con el asteroide. Foto: Captura

Redacción Elcomercio.com

Las imágenes del impacto de DART sobre el asteroide Dimorphos registradas desde afuera salieron a la luz. En esta ocasión, las fotografías fueron tomadas desde la nave LICIACube, que tuvo que separarse 15 días antes para capturar el momento de la operación en tercera persona.

La NASA hizo historia el pasado 26 de septiembre de 2022 cuando comunicó que la nave DART enviada para desviar un asteroide cometió un objetivo y logró cambiar su dirección.

Según Diario ABC, no pasaron ni 24 horas que la Agencia Espacial Italiana (ASI) publicó las primeras imágenes de la nave LICIACube; esta nave mantuvo su rumbo junto a la nave DART para ubicarse como testigo del impacto contra el asteroide.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

El vuelo Kamikaze demostró a la humanidad que las rocas espaciales podrían ser desviadas por la NASA en el caso de que pretendan impactar con la Tierra.

Las imágenes demuestran la gran cantidad de polvo desprendiéndose de Dimorphos (asteroide) en el momento del impacto. "A las 4:23 hora italiana llegaron al Centro de Control de Turín las primeras fotos históricas que atestiguan el impacto de la sonda Dart de la NASA, contra el asteroide Dimorphos, a 11 millones de kilómetros de distancia", dijeron en un comunicado desde ASI.

We did it! #DARTMission slammed into #Didymos /#Dimorphos sistem and we recorded a hige increase in brightness and a dusty clouds! @nasa pic.twitter.com/SChqcMXji3 — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) September 27, 2022

"Las imágenes fueron tomadas por las cámaras Luke y Leia a bordo del LICIACube, que inmortalizan el impacto de la sonda DART de la NASA".

Los telescopios espaciales Hubble y Webb, así como observatorios terrestres también se concentraron en captura el momento del impacto. Por ejemplo, los telescopios del Sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides (ATLAS), con sede en Hawái, pues en su filme existe una nube de escombros que dejó el asteroide DART

Last night, Nicolas Erasmus (SAAO) and Amanda Sickafoose (@planetarysci) successfully observed DART's impact with Dimorphos using the Mookodi instrument on the SAAO's 1-m Lesedi telescope.@fallingstarIfA also did a very similar measurement using ATLAS-Sutherland.#DART #NASA pic.twitter.com/olr4gV5SOV — SAAO (@SAAO) September 27, 2022

Visita nuestros portales: