Kaylee Hottle y otros famosos que murieron en lo que va de 2026

A lo largo de 2026, más de 30 celebridades fallecidas han dejado un legado significativo en la industria del entretenimiento.

A continuación, se presenta una lista de las celebridades que partieron este año.

Lista de fallecidos famosos 2026

1. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez • Foto: IMDb

Reconocido cantante y compositor colombiano de música popular, falleció el 10 de enero de 2026.

Saltó a la fama en la escena musical de América Latina por éxitos emblemáticos de la música ranchera y popular como Aventurero y Bendecida.

2. Alexis Ortega

Alexis Ortega • Foto: IMDb

Actor de doblaje y comediante mexicano, falleció el 24 de enero de 2026.

Era reconocido principalmente por ser la voz en español latino de Spider-Man, interpretado por Tom Holland.

3. Catherine O‘Hara

Catherine O‘Hara • Foto: IMDb

Aclamada actriz y comediante, murió el 30 de enero de 2026 a los 71 años debido a complicaciones médicas reservadas por su familia.

Dejó una huella imborrable por sus icónicas interpretaciones como Delia Deetz en ‘Beetlejuice‘ y Kate McCallister en ‘Home Alone’.

4. James Van Der Beek

James Van Der Beek • Foto: IMDb

Conocido por ‘Dawson’s Creek’, falleció el 11 de febrero de 2026 a los 48 años a causa de complicaciones del cáncer colorrectal.

5. Robert Duvall

Robert Duvall • Foto: IMDb

Legendario actor y director, falleció el 15 de febrero de 2026 a los 95 años por causas naturales asociadas a su avanzada edad.

Ganador del premio Oscar al Mejor Actor por ‘Tender Mercies’ , es recordado por sus actuaciones en obras maestras como El ‘Padrino’ y ‘Apocalypse Now’.

6. Eric Dane

Eric Dane • Foto: IMDb

Reconocido por ‘Grey’s Anatomy’, falleció el 19 de febrero de 2026 a los 53 años debido a complicaciones graves de salud.

Alcanzó gran popularidad en la televisión por su papel del Dr. Mark Sloan McSteamy en ‘Grey’s Anatomy’, además de destacar posteriormente en producciones como ‘Euphoria’.

7. Willie Colón

Willie Colón • Facebook de @Rubén Blades

Leyenda neoyorquina de la salsa, murió el 21 de febrero de 2026 a los 75 años tras sufrir complicaciones respiratorias.

Pionero indiscutible de la salsa urbana, inmortalizó junto a Rubén Blades y Héctor Lavoe producciones históricas como Siembra y Cosa Nuestra.

8. Ana Luisa Peluffo

Ana Luisa Peluffo • Foto: IMDb

Pionera y figura legendaria de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 4 de marzo de 2026.

Recordada por su prolífica carrera en el cine, teatro y televisión mexicana en producciones como ‘La fuerza del deseo’ y estuvo en el reparto de la telenovela Marimar con Thalía.

9. Phil Campbell

Phil Campbell • Foto: IMDb

Guitarrista británico fundamental en Motörhead, falleció el 13 de marzo de 2026 a los 64 años por una afección hepática.

Integrante clave de Motörhead durante más de 30 años, coescribió y grabó numerosos álbumes de estudio junto a Lemmy Kilmister.

10. Chuck Norris

Chuck Norris • Foto: IMDb

Maestro de artes marciales y actor, partió pacíficamente el 19 de marzo de 2026 a los 86 años en su residencia en Hawái.

Campeón mundial de karate y estrella del cine de acción, se convirtió en una leyenda global tras protagonizar la serie ‘Walker, Texas Ranger’.

11. Nicholas Brendon

Nicholas Brendon

Actor estadounidense reconocido por la televisión, falleció el 20 de marzo de 2026.

Alcanzó enorme popularidad mundial por su papel protagónico como Xander Harris en la icónica serie de culto ‘Buffy’, la cazavampiros.

12. James Tolkan

James Tolkan

Célebre actor conocido como Mr. Strickland en ‘Volver al Futuro’, falleció el 26 de marzo de 2026 a los 94 años por causas naturales.

Actor de carácter de extensa trayectoria, destacó por encarnar a figuras de autoridad estrictas en clásicos de los 80 como Top Gun.

13. Nathalie Baye

Nathalie Baye

La reconocida actriz francesa, ganadora de cuatro premios César y famosa por películas como ‘Atrápame si puedes’, falleció el 17 de abril a los 77 años.

14. Carlos Becerril

Carlos Becerril

El destacado actor y director de doblaje mexicano, falleció el 17 de abril de 2026 a los 90 años.

Conocido principalmente por ser el narrador original de ‘Dragon Ball’, dar voz a Panza en Don Gato y su Pandilla y a Chick Hicks en ‘Cars’.

15. Luis Brandoni

Luis Brandoni

Aclamado e histórico actor argentino de cine, teatro y televisión, falleció el 20 de abril de 2026.

Protagonista de clásicos inolvidables del cine trasandino como ‘Esperando la carroza’ y ‘Mi obra maestra’.

16. Ted Turner

Ted Turner

Empresario y magnate estadounidense de los medios de comunicación, falleció el 6 de mayo de 2026.

Fundador de la cadena CNN y revolucionario de la televisión por cable global.

17. Ellen Weston

Ellen Weston

La actriz, escritora y productora Ellen Weston murió el 28 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California, a los 87 años.

Su fallecimiento fue confirmado por su representante y amiga Susan Zachary.

18. Lauren Bennett

Lauren Bennett

Cantante y bailarina británica, falleció el 29 de mayo de 2026. Conocida por ser integrante del grupo de pop G.R.L. y por su destacada participación vocal en el superéxito mundial Party Rock Anthem de LMFAO.

19. Abraham Pérez

Abraham Pérez. Screenshot

Abraham Pérez fue un actor mexicano reconocido principalmente por interpretar al entrañable Licenciado Cortillo en las temporadas 2 y 3 de la exitosa serie de comedia ‘La Familia P. luche’, falleció el 4 de junio de 2026

Contó con una destacada presencia en la pantalla chica latinoamericana por sus roles en telenovelas y series dramáticas.

20. Oliver Tree

Oliver Tree

Cantautor estadounidense, falleció el 14 de junio de 2026 a los 32 años debido a una colisión aérea de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

Reconocido por su particular concepto visual e irreverente estética, cosechó gran éxito con canciones virales como Life Goes On.

21. Gaspi

Gaspi

Creador argentino conocido por su humor urbano, partió el mismo día que Oliver Tree, el 14 de junio de 2026, a los 23 años, debido a una colisión aérea de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil.

Ganó enorme popularidad en plataformas digitales por sus videos de entrevistas callejeras con un estilo satírico.

22. Ana Schedeen

Ana Schedeen

Actriz estadounidense conocida por su papel en ALF, falleció el 14 de junio de 2026 a los 77 años por causas naturales.

Quedó en el recuerdo internacional al encarnar a Kate Tanner, la madre de la familia que acogió al entrañable extraterrestre en la comedia ALF.

23. Daveigh Chase

Daveigh Chase

Actriz estadounidense, falleció el 16 de junio de 2026. Recordada por dar voz a Lilo en la película animada de Disney ‘Lilo & Stitch’ y por interpretar a Samara Morgan en la película de terror ‘El Aro’.

24. Alex Bueno

Alex Bueno. Foto: Instagram

Reconocido cantante dominicano de merengue y bachata, falleció el 18 de junio de 2026.

Conocido como El Terremoto, fue una de las voces más destacadas y queridas de la música tropical caribeña.

25. James Burrows

James Burrows

Director detrás de Cheers y Friends, partió el 19 de junio de 2026 a los 84 años tras un fallo cardíaco.

Considerado uno de los directores más influyentes en la historia de la televisión estadounidense, dirigió episodios piloto icónicos y comedias legendarias.

26. Michael Byrne

Michael Byrne

Actor británico recordado por su papel en Indiana Jones, falleció el 20 de junio de 2026 a los 82 años por causas naturales.

Destacado actor de teatro y cine especializado en personajes antagónicos en producciones como ‘Indiana Jones’ y la última cruzada y Braveheart.

27. Ann Blyth

Ann Blyth

Actriz nominada al Oscar, murió el 24 de junio de 2026 a los 97 años por causas naturales.

Una de las últimas figuras vivas de la Época de Oro de Hollywood, recibió la nominación por su aclamada interpretación en el clásico del cine negro ‘Mildred Pierce’.

28. Victor Willis

Victor Willis

Cantante principal de Village People, murió el 30 de junio de 2026 a los 74 años debido a complicaciones cardíacas.

Coautor y voz principal de inolvidables éxitos de la era disco como Y.M.C.A. y In the Navy.

29. Chatterbox

Chatterbox. Instagram de @sebastianfunes

Reconocido creador de contenido y streamer, falleció el 5 de julio de 2026.

Destacó por su popularidad en plataformas de directo dentro de la comunidad de videojuegos y entretenimiento digital.

30. Bonnie Tyler

Bonnie Tyler

Cantante británica famosa por temas como Total Eclipse of the Heart, murió el 8 de julio de 2026 a los 75 años tras complicaciones durante un procedimiento quirúrgico.

Reconocida por su característica voz rasgada, interpretó grandes clásicos del pop-rock como Holding Out for a Hero.

31. Jayden Adams

Jayden Adams

Actor emergente estadounidense, falleció el 11 de julio de 2026 a los 22 años por complicaciones repentinas de salud.

Promesa de la nueva generación actoral en la televisión y plataformas de streaming, comenzaba a destacar en producciones juveniles.

32. Sam Neill

Sam Neill

Aclamado actor neozelandés conocido por Jurassic Park, falleció el 13 de julio de 2026 a los 78 años debido a una neumonía.

Interpretó al Dr. Alan Grant en la saga ‘Jurassic Park’ y protagonizó filmes aclamados como ‘The Piano’ y la serie ‘Peaky Blinders’.

33. Brenda Fricker

Brenda Fricker

La actriz mundialmente recordada por interpretar a la entrañable Señora de las palomas en ‘Mi pobre angelito 2‘, falleció el 16 de julio de 2026a los 81 años de edad.

Además de este icónico papel, Fricker hizo historia en el cine al convertirse en la primera mujer irlandesa en ganar un premio Óscar, galardón que obtuvo por su actuación en ‘Mi pie izquierdo’.

34. Kaylee Hottle

Hollywood despide a Kaylee Hottle, la joven estrella de ‘Godzilla vs. Kong’.

La actriz Kaylee Hottle, conocida por su papel de Jia en el universo cinematográfico de Godzilla vs. Kong, falleció a los 18/19 años a consecuencia de las graves lesiones sufridas en un accidente automovilístico ocurrido en Maryland.

35. Héctor Ochoa

Héctor Ochoa falleció el 21 de julio de 2026 a los 91 años.

Héctor Ochoa, creador de El camino de la vida, falleció a los 91 años. Entre sus obras están El camino de la vida, Tú lo mejor de todo, Muy antioqueño, Pase lo que pase, Una serenata para ti, El amor no acaba y Aprendiendo a vivir.

