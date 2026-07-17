Fallece actriz de ‘Mi pobre angelito’. Esto es lo que se sabe

La actriz irlandesa Brenda Fricker falleció a los 81 años el 16 de julio de 2026 en Dublín, Irlanda, tras un periodo de complicaciones en su salud.

La ganadora del premio Oscar murió pacíficamente según confirmaron fuentes internacionales como CNN y El País, dejando un legado histórico para el cine de su país.

🎬 ¿Quién fue la actriz Brenda Fricker?

Brenda Fricker fue la primera mujer irlandesa en ganar un premio Oscar de la Academia de Hollywood como mejor actriz de reparto.

Nacida en Dublín, la intérprete consolidó una trayectoria que abarcó más de seis décadas en el cine y la televisión, destacando por sus roles dramáticos.

Su deceso genera conmoción en el ámbito artístico transatlántico debido a su estatus de leyenda en la cinematografía de Irlanda.

Además, recientemente falleció otra actriz relacionada con ‘Mi pobre angelito’. Katherine O’Hara, quien interpretó a la mamá de Kevin en la película, continúa con vida.

🏆 El Oscar por ‘Mi pie izquierdo’

La consagración internacional de Brenda Fricker llegó en 1990 gracias a su papel en la película biográfica ‘My Left Foot’ (Mi pie izquierdo).

En esta producción interpretó a la señora Brown, madre del protagonista Christy Brown, un artista con parálisis cerebral encarnado por Daniel Day-Lewis.

Según reporta El País, ambos actores obtuvieron la estatuilla de Hollywood por sus respectivas interpretaciones en este largometraje dirigido por Jim Sheridan.

🕊️ Su icónico papel en ‘Mi pobre angelito 2’

El público global también recuerda a Brenda Fricker por su entrañable rol como la ‘señora de las palomas’ en la película ‘Home Alone 2’.

En esta comedia interpretó a una mujer sin hogar que entabla una profunda amistad con el personaje de Macaulay Culkin en Nueva York.

La actriz sumó casi un centenar de trabajos en producciones reconocidas como ‘Casualty’, ‘Cloudburst’, ‘Veronica Guerin’ y su última película ‘The Swallow’.

📖 Memorias y legado de la artista

Las dificultades personales de Brenda Fricker marcaron sus últimos años, los cuales detalló en sus memorias tituladas ‘She Died Young: A Life in Fragments’.

En el libro relató una infancia compleja con abusos y problemas de salud mental, además de afecciones físicas crónicas expresadas en sus últimas entrevistas.

El legado de la actriz Brenda Fricker se mantiene vigente mediante sus personajes icónicos que llevaron las historias de Irlanda hacia las audiencias de todo el mundo.

Muerte de Brenda Fricker de ‘Mi pobre angelito’; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Dónde se puede ver la película ‘Mi pobre angelito’ completa en Internet? Está disponible de forma exclusiva en la plataforma de streaming Disney+ bajo suscripción mensual. Adicionalmente, el filme clásico de los años 90 se puede alquilar o comprar en formato digital a través de tiendas virtuales como Apple TV y Amazon Prime Video. ❓ ¿Qué trampas de ‘Mi pobre angelito’ serían mortales en la vida real? El golpe con la lata de pintura en la cabeza y el impacto del soplete de fuego causarían fracturas de cráneo y quemaduras de tercer grado letales. Médicos y expertos en trauma confirman que los ladrones no habrían sobrevivido a la primera mitad de la película. ❓ ¿Qué pasó con el actor Macaulay Culkin después de ‘Mi pobre angelito’? El actor estadounidense se alejó temporalmente de Hollywood durante su adolescencia debido a la presión mediática y problemas familiares. Tras años de perfil bajo y proyectos independientes, Culkin regresó con éxito a la televisión y recibió su estrella en el Paseo de la Fama. ❓ ¿Cuál es la verdadera edad de Kevin McCallister en la película? El personaje principal, interpretado por Macaulay Culkin, tiene exactamente 8 años de edad cuando su familia lo olvida accidentalmente en casa. Esta edad es un factor clave en la trama, ya que resalta su ingenio para enfrentar a los ladrones a pesar de su corta infancia.

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