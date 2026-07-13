¿Y si el Doctor Dinosaurio hubiera sido Harrison Ford y no Sam Neill?

Corría 1993 cuando el científico Alan Grant llegó a ‘Jurassic Park’.

El paleontólogo, experto en dinosaurios, pasó de desconfiar del parque creado por John Hammond a luchar por sobrevivir junto a Tim y Lex tras el colapso del sistema de seguridad.

Esa aventura no solo puso a prueba su ingenio, sino que también transformó su manera de entender a los niños y los riesgos de desafiar a la naturaleza.

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Con el paso de los años, el personaje se convirtió en uno de los rostros más recordados del cine de ciencia ficción.

Resulta difícil imaginar a otro actor en ese papel, sobre todo porque Sam Neill terminó siendo una pieza clave para el éxito de la franquicia y regresó en varias de sus secuelas.

Spielberg tenía otro protagonista en mente

Pero antes de que Sam Neill se pusiera el sombrero de Alan Grant, Steven Spielberg tenía otro nombre en mente para liderar ‘Jurassic Park’: Harrison Ford.

La estrella de ‘Star Wars’ e ‘Indiana Jones’ recibió la propuesta para interpretar al paleontólogo, pero decidió rechazarla.

Aquella respuesta cambiaría el rumbo del reparto de una de las películas más importantes de la década.

Fue el propio Spielberg quien recordó ese episodio durante una reciente participación en el pódcast Happy Sad Confused.

Según recogió MeriStation, el director confesó que nunca olvidó aquella negativa: “Él quizá no lo recuerde, pero te aseguro que yo sí”.

Un rechazo que terminó beneficiando a Sam Neill

De acuerdo con MeriStation, Spielberg reconoció que quedó destrozado cuando Ford rechazó el proyecto, aunque nunca reaccionó con enfado.

Con el paso del tiempo terminó viendo aquella decisión desde otra perspectiva.

“Ahora le pertenece a él”, afirmó el director al referirse a Sam Neill, quien terminó apropiándose del personaje y consolidando una carrera internacional gracias al enorme impacto de ‘Jurassic Park’.

Mientras tanto, Harrison Ford nunca ha participado en ninguna de las películas de la franquicia.

La ironía que unió a Spielberg y Harrison Ford

La historia tiene otro giro inesperado. Como recuerda Mundiario, años antes Spielberg también había recibido un rechazo.

Después del éxito de ‘Tiburón’, le propuso al productor Cubby Broccoli dirigir una película de James Bond, pero la respuesta fue negativa.

Sin saberlo, aquel “no” terminaría abriendo una puerta mucho más grande.

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Durante unas vacaciones, George Lucas le habló de un nuevo proyecto con una frase que el propio Spielberg nunca olvidó: “Tengo algo mejor que Bond”.

Así nació ‘Indiana Jones’, la saga que finalmente convertiría a Harrison Ford en uno de los actores más icónicos del cine.

Décadas después, el rechazo de Ford a ‘Jurassic Park’ sigue siendo una de esas decisiones que invitan a preguntarse cómo habría cambiado la historia del cine si Alan Grant hubiera tenido otro rostro.