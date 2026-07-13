Muere Sam Neill a los 78 años, el inolvidable protagonista de ‘Jurassic Park’

El actor neozelandés Sam Neill, reconocido mundialmente por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga ‘Jurassic Park’, murió este lunes 13 de julio de 2023 en Sídney, Australia, a los 78 años. Su familia confirmó el fallecimiento mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial del artista en Instagram.

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Detalles sobre su muerte

El mensaje señaló que la muerte ocurrió de forma “repentina e inesperada”. Además, indicó que Neill permaneció acompañado por sus familiares durante sus últimos momentos y falleció “con la dignidad que caracterizó toda su vida”. Aunque el comunicado no informó las causas del deceso, precisó que el actor ya no padecía cáncer y agradeció la atención brindada por el personal del Hospital Privado St. Vincent.

Reacciones a su partida

Los familiares del intérprete, conocido también por su participación en la serie ‘Peaky Blinders’, solicitaron respeto a su privacidad mientras enfrentan este momento de “inmenso dolor”. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, expresó sus condolencias tras conocer la noticia. Albanese afirmó que Sam Neill “se ganó un lugar especial en el corazón de los australianos” y destacó la forma en que el actor afrontó la enfermedad.

Un legado inolvidable

En un mensaje publicado en la red social X, el primer ministro señaló que Neill enfrentó esa etapa con la misma dignidad, humor y convicción que transmitía en cada una de sus interpretaciones. Añadió que será recordado y extrañado por siempre.

¿Quién era Sam Neill?

Sam Neill nació el 14 de septiembre de 1947 en Omagh, Irlanda del Norte. Era hijo de madre inglesa y padre neozelandés. En 1954 se trasladó junto a su familia a Nueva Zelanda, donde estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Canterbury y en la Universidad Victoria. Tras finalizar sus estudios, colaboró con compañías de teatro y trabajó durante seis años como director y guionista de la National Film Unit de Nueva Zelanda.

Éxitos cinematográficos

Su carrera internacional despegó con películas como ‘Dead Calm‘ (1989), ‘The Hunt for Red October‘ (1990), junto a Sean Connery, y ‘The Piano‘ (1993), ganadora de tres premios Oscar. El personaje que marcó su trayectoria fue Alan Grant en ‘Jurassic Park‘ (1993), dirigida por Steven Spielberg. Volvió a interpretar ese papel en ‘Jurassic Park III‘ (2001) y en ‘Jurassic World: Dominion‘, estrenada en 2022 tras el retraso provocado por la pandemia del Covid-19.

Otras producciones destacadas

‘A Cry in the Dark’ (1988)

‘The Horse Whisperer’ (1998)

‘Bicentennial Man’ (1999)

‘The Commuter’ (2018)

‘Merlin’ (1998)

‘The Tudors’

‘Peaky Blinders’

Su actuación en Merlin le valió nominaciones a los premios Emmy y Globos de Oro como mejor actor en una miniserie. A lo largo de su trayectoria, recibió el Premio del Instituto de Cine Australiano al mejor actor protagonista por ‘A Cry in the Dark’ y, en 1991, obtuvo el nombramiento como Oficial de la Orden del Imperio Británico.

Cierre de su carrera y vida personal

Para 2027 estaba previsto el estreno de ‘The Last Resort‘, la última película que dejó grabada. En el ámbito personal, estuvo casado con la actriz Lisa Harrow entre 1978 y 1989, relación de la que nació su primer hijo. Ese mismo año contrajo matrimonio con Noriko Watanabe, con quien tuvo una hija y adoptó otra. La pareja se divorció en 2017. Después mantuvo una relación con la periodista Laura Tingle hasta 2021.

En 2023 publicó sus memorias, ‘Did I Ever Tell You This?‘, un libro que escribió durante el tratamiento de su enfermedad.