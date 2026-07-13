Marvel escondió detalles en el arte de ‘Avengers: Doomsday’ y esto fue lo que encontramos

Todavía faltan varios meses para el estreno de ‘Avengers: Doomsday’, pero Marvel Studios ya comenzó a alimentar la expectativa de los fans.

Esta vez no lo hizo con un tráiler ni con un nuevo integrante del reparto, sino con una ilustración oficial creada por Andy Park, director de desarrollo visual del estudio.

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Aunque a primera vista parece un póster lleno de personajes, al observarla con detenimiento aparecen detalles que podrían anticipar el enorme conflicto que reunirá a héroes de distintas generaciones.

Doctor Doom domina cada rincón de la ilustración

La mirada inevitablemente termina en Doctor Doom.

El villano aparece ocupando el centro de la composición con su clásica máscara metálica, una capucha oscura y unos ojos iluminados en tonos azul verdosos que parecen observar a todos los personajes.

Justo debajo aparece Cíclope, quien parece asumir un papel de liderazgo mientras activa su visor y proyecta un rayo óptico rojo que atraviesa prácticamente toda la imagen, funcionando como un eje visual que conecta ambos extremos del póster.

Ilustración de ‘Avengers: Doomsday’.

Los Vengadores ocupan un lado… los mutantes el otro

Marvel organizó la ilustración casi como si enfrentara dos mundos.

El lado izquierdo está dominado por una iluminación verde donde aparecen Thor con Stormbreaker rodeado de rayos, Steve Rogers con el aspecto de ‘Infinity War’, Ant-Man, Yelena Belova, Bucky Barnes, John Walker, Red Guardian, Taskmaster y varios Guardianes de la Galaxia como Star-Lord, Rocket, Mantis y Nebula.

Incluso puede verse el martillo Mjolnir entre la energía que rodea la escena.

En contraste, la parte derecha está bañada por tonos azules y reúne a personajes ligados a los Cuatro Fantásticos y los X-Men. Reed Richards, con la apariencia inspirada en Pedro Pascal, ocupa una posición privilegiada acompañado por Sue Storm, Johnny Storm y La Cosa.

Más arriba vuela Sam Wilson como Capitán América, mientras Shang-Chi aparece preparado para el combate.

También destacan Shuri, Okoye, el Profesor X, Magneto, Bestia y Gambito sosteniendo una carta cargada de energía.

Marvel mezcla generaciones de héroes en una sola imagen

Uno de los aspectos que más llamó la atención entre los seguidores es la convivencia de personajes procedentes tanto del Universo Cinematográfico de Marvel como de las antiguas franquicias de Fox.

Más que una simple reunión de héroes, la ilustración parece construir un enorme mosaico que reúne distintas generaciones de personajes en un mismo escenario.

Hasta el fondo parece esconder una pista sobre la historia

Más allá de los protagonistas, el fondo también aporta información.

La ilustración está rodeada por una tormenta cósmica con rayos, fracturas de energía y una atmósfera que recuerda a los grandes eventos multiversales de los cómics, especialmente ‘Secret Wars’.

Sin revelar detalles de la historia, Marvel parece dejar claro que ‘Avengers. Doomsday’ reunirá a buena parte de sus héroes en un conflicto de dimensiones mucho más grandes de lo habitual.

Para los fans, cada rincón del arte ya se convirtió en una nueva excusa para buscar pistas antes del estreno.