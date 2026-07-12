Novia de Jayden Adams dedica un emotivo mensaje tras la muerte del mundialista sudafricano

La muerte de Jayden Adams sigue conmocionando al fútbol sudafricano. Días después del fallecimiento del mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección de Sudáfrica, su novia, Aqueelah Chloe Adendorf, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

La joven compartió varias fotografías junto al futbolista y expresó el profundo dolor que atraviesa tras la inesperada pérdida de quien fue su compañero de vida.

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El emotivo mensaje de despedida

A través de sus redes sociales, Aqueelah Chloe Adendorf recordó los momentos que compartió con el jugador y aseguró que siempre llevará su recuerdo en el corazón.

“No hay palabras para describir el dolor que siento. Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. No solo fuiste el amor de mi vida, sino también mi mayor apoyo y mi mejor amigo. Una parte de mi corazón se fue contigo y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar, te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre”, escribió.

La publicación rápidamente recibió miles de mensajes de apoyo por parte de aficionados, futbolistas y seguidores del mediocampista sudafricano.

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¿Qué le pasó a Jayden Adams?

Jayden Adams fue encontrado sin vida el 11 de julio, pocos días después de regresar del Mundial 2026, donde representó a la selección de Sudáfrica.

El futbolista, de 25 años, disputó tres partidos con los ‘Bafana Bafana’ y fue una de las figuras de la histórica campaña que llevó a su país a superar por primera vez una ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Hasta el momento, las autoridades sudafricanas no han revelado las causas de su fallecimiento.

La Policía confirmó que el cuerpo del jugador fue hallado en una vivienda de Ciudad del Cabo y que se abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido.

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El fútbol sigue de luto

La muerte de Jayden Adams provocó una ola de reacciones dentro del fútbol internacional.

Antes del partido entre Noruega e Inglaterra, correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026, la FIFA organizó un minuto de silencio en homenaje al mediocampista.

Además, clubes, compañeros de profesión y organismos del fútbol sudafricano expresaron sus condolencias y destacaron el legado que dejó tanto dentro como fuera de las canchas.