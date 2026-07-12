Sale a la luz un video de Jayden Adams antes de su muerte

Un futbolista de 25 años, una tragedia familiar en pleno Mundial y un video que resume el peso de esos días. La historia de Jayden Adams conmocionó al fútbol sudafricano y generó reacciones desde la FIFA.

Más noticias

Un jugador que se ganó su lugar a pulso

Jayden Adams se ganó un puesto en la selección de Sudáfrica tras brillar en el Mamelodi Sundowns, según reportó El Tiempo. Fue titular en el debut de su selección contra México, un partido que terminó en derrota por 2-0 en el estadio Azteca. Sin embargo, el centrocampista tuvo un papel importante en la histórica clasificación de Bafana Bafana —como se conoce popularmente a la selección sudafricana— a los dieciseisavos de final del Mundial.

La tragedia que marcó el torneo

En plena Copa del Mundo, Adams enfrentó una pérdida personal profunda. Su abuela, Marianna Adams, falleció a los 72 años en un hospital de Stellenbosch, a unos 50 kilómetros de Ciudad del Cabo, el pasado 17 de junio. El deceso ocurrió apenas un día antes de que Sudáfrica se enfrentara a República Checa en el Mundial, disputado en Atlanta, Estados Unidos.

Pese al dolor, Adams fue titular en ese partido, que terminó en empate 1-1. Días después, el 25 de junio, ingresó como suplente en la victoria por 1-0 contra Corea del Sur, en Guadalajara, México. Ese resultado le dio a Sudáfrica su primera clasificación histórica a los octavos de final de un Mundial.

This video of Jayden Adams breaks my heart even more. This guy was going through the most 💔💔💔💔.



Rest In Peace 🥹🥹 pic.twitter.com/NKyOhB8e0N — THE_TEEJAY_OF_ONDO🇪🇸🇦🇷 (@Leo_Enrich) July 12, 2026

El adiós a su abuela mientras seguía en el torneo

Marianna Adams fue enterrada dos días después, el 27 de junio, mientras su nieto permanecía concentrado con la selección en Estados Unidos. La Asociación Sudafricana de Fútbol (Safa) expresó entonces sus condolencias: “La Asociación Sudafricana de Fútbol (Safa) lamenta profundamente el fallecimiento de Marianna, la abuela del centrocampista de Bafana Bafana, Jayden Adams”.

Tras la muerte de su abuela, circuló un video que reflejó la magnitud de su dolor. Mientras sus compañeros celebraban la clasificación a los dieciseisavos de final, Adams permanecía sentado solo en su asiento del vestuario.

La confirmación del fallecimiento del futbolista

El centrocampista murió semanas después de la muerte de su abuela, tras haber jugado con su selección en el Mundial de 2026. El ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, Gayton McKenzie, confirmó la noticia este sábado. “Con profunda consternación y gran pesar, he recibido la noticia del fallecimiento de Jayden Adams, centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección sudafricana”, afirmó en un comunicado.

McKenzie precisó que la causa del fallecimiento “aún no se ha confirmado” y pidió a medios y público actuar con “discreción y compasión”, además de abstenerse de “especular”. Según confirmó la Policía, el cuerpo del deportista fue hallado en una propiedad ubicada en el barrio de Schotsche Kloof, en el centro de Ciudad del Cabo. Las autoridades abrieron una investigación sobre el caso.

Homenajes desde el fútbol sudafricano y mundial

El ministro sudafricano destacó que el país “ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes” y añadió: “Nuestra nación se une al duelo de su familia, sus compañeros y los millones de aficionados que lo vieron crecer desde sus inicios como prometedor jugador de la cantera hasta convertirse en internacional absoluto con la selección sudafricana”. También resaltó la madurez del futbolista al elegir representar a su país pese al duelo personal que atravesaba.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también se pronunció sobre el fallecimiento a través de un mensaje en Instagram: “Pensamientos y condolencias, así como los de todos en la FIFA y la comunidad de fútbol mundial, están con su familia, amigos y compañeros de equipo”.