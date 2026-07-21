Héctor Ochoa, creador de El camino de la vida, falleció a los 91 años

“Deprisa como el viento van pasando, los días y las noches de la infancia” es el inicio de la canción El camino de la vida, de Héctor Ochoa.

La obra fue escrita en 1983 y se convirtió en uno de los bambucos más importantes de Colombia.

Pero detrás de su melodía existe una historia que millones han hecho propia.

La canción que comienza en la infancia

La canción abre con un recuerdo. Habla de los días que pasan rápido y de la protección de la familia.

También retrata la inocencia y los primeros años de vida. Luego llega la juventud, el primer amor y el descubrimiento de que la vida también trae dolor.

Luego habla del hogar que se construye con el tiempo y también del día en que los hijos se van. Es entonces cuando aparece la nostalgia y el silencio de una casa vacía.

La canción termina con una petición sencilla y conmovedora: llegar a la vejez acompañado de la persona con la que se compartió toda una vida.

‘El camino de la vida’ resuena con más fuerza tras conocerse el fallecimiento de su creador, Héctor Ochoa, el 21 de julio de 2026 a los 91 años.

En Medellín se apagó la vida del hombre cuya voz no siempre estuvo en los escenarios, pero sí en reuniones, graduaciones, despedidas y homenajes.

¿Quién era Héctor Ochoa?

Héctor Ochoa Cárdenas nació en Medellín en 1934. Hijo del compositor Eusebio Ochoa Isaza, aprendió desde joven el lenguaje de las cuerdas. A los 15 años fundó el Trío de Oro y años después grabó sus primeras composiciones.

Sin embargo, la historia daría un giro. Se alejó de la música durante un tiempo para trabajar en la banca. Fue entonces cuando, tras su jubilación, regresó a la composición y escribió la obra que marcaría para siempre su legado.

Su fallecimiento fue confirmado este martes por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. También reaccionaron el expresidente Álvaro Uribe y el alcalde Federico Gutiérrez.