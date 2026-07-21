Kaylee Hottle, la actriz que enseñó a King Kong a comunicarse en la película, falleció a los 18 años

En 2021, Kaylee Hottle apareció en ‘Godzilla vs. Kong’. No interpretaba a una heroína tradicional. Tampoco era la protagonista de las grandes batallas.

Sin embargo, su presencia terminó cambiando la historia.

Jia era una niña sorda y huérfana de Isla Calavera que mantenía un vínculo único con Kong a través de la lengua de señas.

Gracias a ella, el titán dejó de ser únicamente una criatura gigantesca y se convirtió en un personaje capaz de sentir, recordar y crear lazos.

La joven actriz se convertió en un símbolo de inclusión en Hollywood.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Kaylee Hottle?

Kaylee Hottle (2007-2026).

La mañana del 21 de julio comenzó con una noticia que tomó por sorpresa a los seguidores del MonsterVerse.

Según TMZ, Kaylee Hottle falleció este martes 21 de julio a los 18 años.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien explicó que debía viajar desde Texas para reclamar el cuerpo de su hija.

El deceso de la actriz ocurrió tras sufrir un accidente automovilístico en Maryland.

La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle, quien explicó en una transmisión en vivo en lenguaje de señas que tuvo que viajar desde Texas para reclamar el cuerpo de su hija.

Tras el choque, señala el sitio de noticias, Record, la actriz fue trasladada de emergencia para recibir atención médica.

Sin embargo, mientras se dirigía al hospital, perdió la vida, sin que los médicos pudieran salvarle la vida.

Joshua Hottle dio a conocer la noticia mediante una transmisión en vivo, donde utilizó el lenguaje de señas americano.

“Estoy tomando un vuelo que jamás hubiera querido tomar”, dijo.

Asimismo, la muerte de la joven también fue lamentada por la Escuela para Sordos de Texas (Texas School for the Deaf), en Austin, donde la actriz cursaba su último año de estudios.

Un legado más allá del MonsterVerse

Kaylee Hottle interpretó a Jia en ‘Gotzilla vs Kong’.

¿Quién era Kaylee Hottle? Originaria de Atlanta y perteneciente a una familia con varias generaciones de personas sordas, Hottle comenzó su carrera en comerciales antes de alcanzar reconocimiento internacional.

También participó en la serie ‘Magnum P.I.’ y tenía un proyecto en preproducción, según IMDb.

Su legado, sin embargo, permanecerá ligado a Jia: la niña que le enseñó a Kong, y a Hollywood, que la comunicación puede ir mucho más allá de las palabras.

¿Kaylee Hottle es sorda en la vida real? Sí: Kaylee Hottle era sorda en la vida real y se comunicaba con lengua de señas americana. ¿Jia de ‘Godzilla vs Kong’ es sorda? Sí: su personaje Jia en ‘Godzilla vs. Kong’ también era sorda.wikipedia+2 ¿Cuál es la ascendencia de Kaylee Hottle? Provenía de una familia sorda de varias generaciones por parte de su padre; algunas notas también la describen como de familia con raíces mixtas. ¿Cuántas películas de ‘Godzilla vs. Kong’ hay? Las películas del MonsterVerse que llevan a ese enfrentamiento, suelen contarse 4 antes de esa: ‘Godzilla’ (2014), ‘Kong: La isla calavera’ (2017), ‘Godzilla: Rey de los monstruos’ (2019) y ‘Godzilla vs. Kong’ (2021).

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