La camiseta aumentó su importancia debido a la pandemia

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La camiseta es un básico del armario; puede usarse en varios contextos. Durante la pandemia, esta prenda se convirtió en una de las más demandadas. Se espera que esta tendencia se mantenga hasta el 2021.

Al menos dos marcas de camisetas proponen varias respuestas a las nuevas necesidades de los consumidores: Basics y By Lo&Zo. Mientras tanto, tiendas departamentales como De Prati reforzaron su oferta de estas prendas.



Basics es una marca creada por Nicole Camacho y Constanza Santacruz. “Queríamos camisetas cómodas para nuestro día a día. Empezamos a buscar en marcas ecuatorianas, pero no estábamos conformes”, cuenta Santacruz.



Decidieron crear un emprendimiento de camisetas cómodas, versátiles y simples. Basics lanzó ocho modelos: cuello redondo, cuello en V, ‘middy’, asimétrica, sin mangas y ceñida, con un entrelazado en frente, con mangas largas y una ‘oversized’.



Esta marca ofrece colores básicos como el negro y blanco, pero también tonos como el rosado, verde y almendra.



Los acabados y detalles tienen mucha atención. “Hemos escuchado a nuestras amigas. Por ejemplo, algunas camisetas tienen las mangas un poco más largas porque no a todas las mujeres les gusta tener los brazos descubiertos”, dice Camacho sobre su propuesta.



Ana Carolina Revelo y María Emilia Valarezo crearon By Lo&Zo. Ellas dirigen la empresa de comunicación de moda y cultura Cocucú.



Con la pandemia decidieron darle un giro a su negocio. Entonces lanzaron una marca que, además de ser estética y utilitaria, es responsable con el ambiente. Para ello, usan un algodón ecológico, cultivado sin pesticidas ni insecticidas.

Una de las características de esta marca es que las camisetas tienen bordados con frases que elevan el ánimo o que crean conciencia sobre el medioambiente.



La marca dona un porcentaje de cada venta a la fundación Marenostrum, encargada de la conservación e investigación de tiburones. Una de las camisetas disponibles tiene un bordado que dice “This T-shirt saves sharks” (Esta camiseta salva tiburones).



“La gente va a seguir buscando comodidad, sobre todo en las camisetas. Antes te ponías camisetas con short o jean, pero ahora se usa también con blazer”, dice Ana María Rossi, jefe de diseño de De Prati.



En la tienda departamental hay una gran oferta de camisetas. Lo que más se destaca es lo esencial, es decir, modelos minimalistas con siluetas cómodas para la casa o la calle.



Hay opciones para todos los gustos, entre otros, con estampados de rostros, florales y frases. Las camisetas gráficas gustan mucho al público. La empresa lanzó a inicios de septiembre la colección de Stranger Things, con estampados de los personajes de la serie.



Rossi cree que las camisetas ocuparán un lugar importante también a lo largo del siguiente año. “La gente está en modo ahorro. En ese sentido, en cualquier tienda, lo más económico es la camiseta”, asegura.