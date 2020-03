Berlín niega categóricamente a EE.UU. la vacuna 'en exclusiva' que busca Trump

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno alemán negó categóricamente la posibilidad de que Estados Unidos se haga con los derechos exclusivos de una vacuna contra el coronavirus desarrollada en el país, tal como aparentemente pretende lograr el presidente Donald Trump, según reveló este domingo 15 de marzo de 2020 un diario alemán.

"Nuestros laboratorios están trabajando para conseguir una vacuna para todos, sin exclusividades", afirmó la viceportavoz del Ejecutivo, Ulrike Demmer. El interés común es "luchar contra la pandemia" que, recordó, "no conoce fronteras", por lo que no puede pensarse en este tipo de restricciones.



"Descartamos totalmente esa posibilidad", apuntó por su parte una portavoz del Ministerio de Economía, cuyo titular, Peter Altmaier, afirmó ya el domingo, en declaraciones a un medio alemán, que "ningún laboratorio alemán se pondrá a disposición" de tales propósitos.



La intención de Trump, revelada por la edición dominical del diario Die Welt, fue asimismo criticada por el ministro de Asuntos Exteriores, Heiko Maas: "Los científicos alemanes son líderes en el desarrollo de medicamentos y vacunas en cooperaciones a nivel global. No podemos permitir que otros se quieran asegurar de manera exclusiva los resultados de sus investigaciones", aseguró.



Maas afirmó haber hablado sobre este asunto con sus homólogos de Canadá, Corea del Sur, Brasil y Australia, y subrayó que es algo que también se tendrá que abordar con los estados del G7: "Sólo lograremos combatir este virus juntos, no los unos contra los otros.



Por su parte, el ministro del Interior, Horst Seehofer, avanzó ya el 15 de marzo de 2020 en una comparecencia ante los medios que este asunto sería abordado este lunes 16 de marzo de 2020 en la reunión del gabinete de crisis.



El pronunciamiento del laboratorio

​

El laboratorio afectado, CureVac, con sede en el sur de Alemania y asociado a un instituto científico adscrito al Ministerio de Sanidad, rechazó hacer comentarios sobre estas especulaciones, aunque desmintió "categóricamente" en un comunicado "las afirmaciones sobre la venta de la empresa o de su tecnología".



"CureVac AG, una empresa biofarmacéutica y pionera en el desarrollo preclínico y clínico de vacunas y agentes terapéuticos basadas en el ARN mensajero, confirma hoy que todos los esfuerzos internos están dedicados al desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus, con el objetivo de llegar a personas y pacientes en todo el mundo, ayudarles y protegerles", subraya el laboratorio.



El comunicado agrega que "con veinte años de experiencia y su profundo conocimiento científico", CureVac se concentra en el desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus "eficaz, segura y rápida de producir".

La empresa, que produce desde 2006 vacunas y agentes terapéuticos basadas en el ARN (ácido ribonucleico) mensajero, señaló, además, que está trabajando en ampliar sus capacidades de producción con el fin de fabricar en caso de necesidad miles de millones de dosis individuales de vacunas para situaciones de pandemia como la del covid-19.