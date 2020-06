Aplicaciones que ayudan en la jardinería en los hogares

LEA TAMBIÉN

El aislamiento ha despertado en las personas el interés por la jardinería y la construcción de huertos en sus hogares. Actualmente, existen aplicaciones para teléfonos que ayudan a conocer qué especies sembrar, cómo hacerlo y qué cuidados necesitan.

Esta tecnología se ha convertido en una aliada para conocer más sobre las plantas y para fomentar el contacto entre quienes comparten la misma afición. Sandy Espinoza, creadora de la iniciativa Jardines Silvestres, recomienda dos ‘apps’ útiles para los interesados en esta práctica.



La primera es Gardenize, la cual funciona como una agenda virtual. Esta ‘app’ mantiene un registro de las plantas que cada usuario tiene en su jardín. Para empezar, debe subir una foto de la especie sembrada y añadir una descripción. Después, es necesario mostrar las zonas de la casa o edificio que ha decidido utilizar para este fin. Incluso, puede dibujar sobre las imágenes para señalar el espacio elegido.



La aplicación lleva un registro de todas las actividades que se realizan diariamente en el jardín y recuerda a las personas cuándo deben fertilizar o poner agua. Se pueden añadir fotos y notas para controlar el proceso, desde la cosecha hasta la siembra. Para quienes están empezando, la ‘app’ ofrece enlaces a páginas web que ayudarán a despejar dudas.



La segunda aplicación que utiliza Espinoza para mantener sus jardines es GrowIt. Esta funciona como una red social que permite conocer las formas en las que otros usuarios cuidan sus espacios verdes en diferentes partes del mundo. Así, los aficionados a la jardinería comparten consejos y ayudan a otros a identificar qué especies tienen en sus hogares. Para esto, se debe crear un perfil y publicar imágenes de las plantas.



Esta herramienta permite resolver dudas relacionadas a la tierra que se debe utilizar, el diseño del huerto, el cuidado del espécimen y las pestes que pueden aparecer. En la sección titulada ¿Qué está mal con mis plantas?, las personas pueden describir las condiciones de su huerto y recibirán respuestas de otros usuarios.



Para el proyecto Jardines Silvestres, Espinoza explica que se utiliza la aplicación iNaturalist. Esta tecnología ha contribuido en que la población se involucre en ciencia ciudadana y monitoree a la flora de los jardines de Quito.



iNaturalist se ha convertido en una ayuda para quienes desean identificar una especie de planta o animal. Para esto, deben subir una imagen a la plataforma y el sistema les informará de qué especie se trata. Hay otros aficionados que también ayudan a validar las observaciones en la aplicación.



La versión iNaturalist ecuatoriana fue presentada en agosto del 2019 y está manejada por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Esta se creó con la idea de promover la observación de plantas y el intercambio de información entre los científicos y la comunidad.



Liliana Jaramillo, fundadora de Nativus y apasionada de las plantas, recomienda la ‘app’ Moon and Garden. Esta le ha ayudado a saber cuándo sembrar, podar o trasplantar. Esta aplicación registra más de

600 000 descargas en Google Play y en la tienda de Apple.



Moon and Garden toma en cuenta la influencia de la luna en los cultivos. También informa sobre el estado del clima para saber si es el momento adecuado para plantar o cosechar. Los usuarios pueden subir las fotos de sus plantas y observar su desarrollo.



Existen otras ‘apps’ como Tu Huerto en Casa diseñadas para quienes no tienen conocimientos sobre jardinería. En esta se ofrece una lista de plantas con los cuidados que necesita cada una.

Para quienes deseen conocer más sobre cómo adecuar el espacio, la ‘app’ Diseño de Jardines es una opción para planear y visualizar cómo lucirá el huerto en el hogar. La siembra de plantas en la viviendas es una actividad que ayuda a combatir el estrés.