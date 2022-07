En Angola hallan el diamante rosa más grande en 300 años

Con 34 gramos de peso, algo que en otro ámbito suena insignificante, un raro diamante rosa ha sido catalogado como el más grande que se haya descubierto en los últimos 300 años.

La piedra de 170 quilates ha sido nombrada Lulo Rose, en honor a la mina en Angola, en el sur de África, donde fue encontrada.

Se cree que es el diamante rosa más grande extraído desde el Daria-i-Noor de 185 quilates, que se extrajo de una piedra más grande y ahora se encuentra entre las joyas de la corona iraní.

El Lulo Rose es un diamante tipo 2a, lo que significa que tiene pocas o ninguna impureza.

"Siendo un récord, este espectacular diamante rosa extraído de Lulo muestra que Angola se mantiene como un jugador importante en el escenario mundial", dijo Diamantino Azevedo, ministro de recursos minerales de Angola.

Es el quinto diamante más grande recuperado de la mina Lulo, una iniciativa conjunta entre la firma Lucapa Diamond Company de Australia y el gobierno de Angola.

