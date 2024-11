Frente a las crisis que afronta Ecuador y el planeta hablar de transición verde o ecológica en lo económico, social y ambiental no es opcional. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) resume así: sin producción más responsable con el ambiente no habrá un mejor futuro para los trabajadores y comunidades. Y, sin empleos decentes, no habrá sociedades y producción sostenibles.

El mercado laboral es clave para avanzar en esta transición verde, de formas múltiples y transversales. Entre las variables están la salud de los trabajadores, la evolución de las profesiones, la formación, la reconversión profesional, las relaciones laborales, la inclusión social. Tomando en cuenta este antecedente es importante entender el concepto que engloba un empleo verde.

¿Qué es un empleo verde?

Un empleo verde reduce el impacto ambiental de empresas y sectores económicos hasta alcanzar niveles sostenibles. Ayuda a reducir el consumo de energía, materias primas y agua con estrategias eficientes.

Según la OIT, también descarboniza la economía y baja las emisiones de CO2. Disminuye todas las formas de desechos y de contaminación; protege y restablece los ecosistemas y su biodiversidad.

Pero no todos estos trabajos conocidos mundialmente como ‘green jobs’ pueden considerarse decentes. Es decir, que ofrezcan salarios y protección social adecuados, condiciones laborales seguras y se respeten los derechos de los trabajadores. Un ejemplo de esto es el empleo informal del reciclado donde se recuperan materias primas, pero el proceso suele ser peligroso y afecta al medioambiente y a la salud. Y, esto, a su vez, se refleja en ingresos económicos bajos.

¿Qué es un trabajo verde y decente?

El precio que la sociedad paga por las consecuencias de la contaminación o la mala salud debe reflejarse en los costos pagados en el mercado, enfatiza la OIT. Por esto, los empleos verdes deben ser decentes.

Para la OIT, se entiende por trabajo decente el que ofrece “oportunidades para que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Resume las aspiraciones de las personas en su vida laboral en cuanto a ingresos, voz, reconocimiento, estabilidad familiar, desarrollo personal, justicia e igualdad de género”.

Tomando en cuenta estos dos conceptos, los empleos verdes se perfilan para hacer frente a dos desafíos determinantes que afronta el planeta:

Evitar un cambio climático peligroso y potencialmente inmanejable con la protección del ambiente. Ofrecer trabajo decente, que permita bajar la pobreza y la inseguridad

¿Por qué hablar de empleos verdes?

La actual crisis energética y de agua que se vive en Ecuador pone en evidencia la fragilidad de los recursos naturales. Los empleos verdes, que promueven prácticas sostenibles y el uso eficiente de los recursos, son parte de la solución. Al apostar, por ejemplo, por más energías renovables como la solar, eólica o geotérmica y gestionar el agua de manera más eficiente se generarían oportunidades laborales mientras se protege el medio ambiente.

La escasez de agua y los cortes en el suministro energético están estrechamente relacionadas con el estiaje. Y frente a esto promover empleos verdes ayudaría a mitigar el impacto, por ejemplo, con industrias enfocadas a reducir sus emisiones de carbono, a través de la generación de energía limpia. Agricultura sostenible, reforestación, protección de las cuencas hidrográficas y una serie de soluciones basadas en la naturaleza ahora son transversales al ambiente y al desarrollo de una economía verde.

¿Cómo avanza el Ecuador en empleo verde?

El Ministerio del Trabajo con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lleva adelante la estrategia ‘Empleos Verdes’. El objetivo es apoyar la recuperación de empleos verdes y resilientes con enfoque de género. Para esto se trabaja en la mejora de las capacidades del Ministerio y el fortalecimiento del servicio público de empleo.

Tras un estudio se identificaron tres sectores potenciales para crear trabajos verdes, en el contexto de la recuperación económica sostenible con inclusión social. Estos son: energía, transporte y agricultura.

Con esa línea, el 4 de marzo de 2022, esta cartera de Estado emitió la resolución MDT-2022-024, en la que dispone la ejecución de dos lineamientos para:

Incorporar una oferta de capacitación híbrida en empleos verdes para el desarrollo de habilidades

Un nuevo modelo de empleo verde para brindar más oportunidades a grupos de atención prioritaria

Como parte del primer lineamiento, este ministerio explica que capacitaron con enfoque verde a 44 pequeños productores de banano en cultivo de ciclo perenne. 36 personas se certificaron por competencias. Otras 96 personas de albañilería, en cambio, se certificaron en proyectos hídricos del sector de la construcción.

Ambas certificaciones están disponibles para que la ciudadanía se evalúe y certifique, a través de los evaluadores habilitados a escala nacional, como el Secap.

Respecto al segundo lineamiento, en la plataforma del Servicio Público de Empleo (SPE) se implementaron opciones que permiten a los empleadores publicar ofertas laborales para empleos verdes, y filtros para que la ciudadanía busque y se vincule a estas oportunidades.

¿Qué resultados tiene este nuevo modelo de empleo verde?

Para calcular el nivel de empleo verde en las vacantes publicadas en la plataforma del Servicio Público de Empleo y las colocaciones logradas, durante el 2023 se tomó en cuenta la clasificación de ocupaciones, según su grado de greening (nivel de transición hacia un crecimiento verde o amigable con el medio ambiente de cada ocupación). Y, por otra parte, se adoptó una metodología aceptada internacionalmente para determinar puestos de trabajo que se clasifiquen como verdes.

El análisis reveló que de 125 011 vacantes publicadas en la plataforma del SPE y asimismo de las 73 493 contrataciones logradas, el 97,5% pudieron ser clasificadas, según su nivel de greening.

Adicionalmente, tras una limpieza de la base de datos y la aplicación de la metodología se calculó cuántas de las 73 493 colocaciones exitosas corresponden a empleos verdes. El resultado fue que 12 001 trabajos son considerados como verdes. Esto representa el 16,3%.