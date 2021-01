Álbumes que no envejecen después de 25 años en el aire

Muchos discos publicados en 1996 hoy se guardan como una pieza de colección. Este 2021, esas ‘viejas’ cajas de CD cumplen 25 años como el objeto tangible de una época de conflictos, emociones y aspiraciones reflejados en la música.

El grunge no volvería a ser lo mismo tras la muerte de Kurt Cobain y para 1996 el género entraba en declive, no sin antes dejar unos cuantos trabajos notables. ‘Live From The Muddy Banks Of The Wiskah’ fue el segundo álbum en directo de Nirvana después del ‘MTV Unplugged in New York’.



“El grunge empezó a mutar hacia una propuesta más refinada”, explica el músico y productor Caluco Roldán. En esa tendencia se apuntan los discos ‘No code’, de Pearl Jam; ‘Down on the Upside’, de Soundgarden; la versión ‘Unplugged’ de Alice in Chains; y ‘Dust’, de Screaming Trees, todos publicados ese año.



Paralelamente, Beck despuntaba con el collage musical de ‘Odelay’, que un año más tarde le hizo acreedor a dos premios Grammy, mientras que Celine Dion se llevó el gramófono dorado por el Mejor álbum del año, con ‘Falling Into You’.



El 96 fue un año crucial para el rock alternativo, dice Roldán, con trabajos que sentarían las bases del nu metal que surgió con fuerza a partir del 2000. Jonathan Davis a la cabeza de Korn apuntaló su estilo en la producción de ‘Life is Peachy’.

Soda Stereo se consagra como una de las mejores bandas de rock en español. Marilyn Manson es centro de polémica por su imagen y el contenido de sus canciones. Foto: Facebook artistas

Tool hizo su parte con el metal alternativo de ‘Ænima’ y Rage Against the Machine marcó un precedente con el rap metal de ‘Evil Empire’. Marilyn Manson hizo de la teatralidad, la crítica social y el metal industrial una combinación tan controvertida como novedosa, consagrada en ‘Antichrist Superstar’.



La crítica social y política también se hizo eco en el disco ‘Roots’ de Sepultura, que funde el groove metal con ritmos de las tribus amazónicas. Más tradicional, pero igual de potente, fue ‘The Great Southern Trendkill’ de Pantera. La influencia de las dos bandas caló en el segundo trabajo de Animal, de Argentina, que este mismo año lanzó ‘El nuevo camino del hombre’.



Argentina y México fueron polos innovadores de música. Entre ellos se enlista a Café Tacvba y su ‘Avalancha de éxitos’, El Tri con ‘Hoyos en la bolsa’, Bersuit Vergarabat con ‘Don Leopardo’, Soda Stereo con ‘Comfort y música para volar’ o la despedida de Los Rodríguez con un ‘Hasta luego’.



El pop y la balada se perfilaban por el lado más emocional con trabajos de Luis Miguel en ‘Nada es igual’, Franco de Vita con ‘Fuera de este mundo’, Cristian Castro y ‘El deseo de oír tu voz’.