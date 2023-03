Las entradas para el Urban Fest 11 salen a la venta este 25 de marzo

La décima primera edición del Urban Fest reunirá a 11 artistas del género urbano en un solo escenario. Será un concierto especial donde el público podrá disfrutar del reggaetón de la vieja escuela. Las entradas salen a la venta el 25 de marzo, a las 10:00, en todos los puntos de venta autorizados.

El concierto tendrá lugar el sábado 3 de junio, a las 19:00, en el Estadio Olímpico Atahualpa. En escena estarán Tito el Bambino, De la Gueto, R.K.M & Ken-Y, Trebol Clan, J Álvarez, Yaga & Mackie, Kevin Roldán, Piso 21, Lenny Tavarez, Cosculluela, y Maldy.

Las entradas se pueden adquirir en www.ticketfacil.com, el C.C.N.U, C. C Comercial El Recreo, Ventura Mall, las boleterías del estadio Atahualpa o a través de Whatsapp, al número 0969200247. Tienen un costo de General USD 25, Preferencia USD 35, Tribuna USD 45, Palco USD 60, Golden Box USD 70, Old School Box USD 80 y Urban Box en USD 95.

El pasado 17 de marzo los organizadores realizaron una oferta especial para los aficionados, quienes pudieron adquirir sus entradas generales por USD 11. Este evento fue un éxito en ventas. Se espera lo mismo para este 25 de marzo.

Los 11 artistas de la vieja escuela

J. Álvarez ganó el premio Honoree en los Alma Awards en reconocimiento por sus líricas pegajosas. Entre sus canciones más conocidas están: Regálame una noche, Sexo, sudor y calor, Sigues preguntando, entre otras.

De la Guetto comenzó en la industria junto Arcángel, pero tomaron caminos diferentes. Entre sus canciones más conocidas están: Sensación del Bloque, La Ocasión, Dices, Caile, entre otras.

Tito el Bambino, conocido también como El Patrón es considerado uno de los mayores exponentes en la historia del reggaetón. Inició junto a Héctor y después hizo una gran carrera como solista.

Yaga y Mackie han colaborado con varios exponentes de la música urbana. Se separaron en 2014 y anunciaron su regreso en el 2020. El artista colombiano Kevin Roldán colaboró recientemente con el ecuatoriano Milo Mae, en el remix de Tu Gato Bellaco, que rompió las redes.

El dúo puertorriqueño R.K.M & Ken-Y es considerado como el más romántico del género urbano, por sus letras. Se presentó el año pasado en La mitad del mundo por las Fiestas de Quito. Tuvieron el aforo tan lleno, que abrieron una segunda fecha, que también se llenó de inmediato.

Trébol Clan es considerado uno de los mayores exponentes en la historia del reggaetón. Reconocidos por varias canciones de la vieja escuela y que hasta ahora suenan en las discotecas, entre ellas Agárrala, Gata Fiera, Bailando provocas, entre otras.

Lenny Tavárez ha tenido una carrera musical prometedora. En la actualidad sigue sacando música y cautivando a las nuevas generaciones. Maldy, que forma parte de dúo Plan B, regresó a la música gracias a su colaboración con Karol G.

José Fernando Cosculluela es uno de los cantantes más apreciados de la vieja escuela. Ha estado nominado al Premio Grammy Latino a la Mejor Canción Urbana y Mi Artista Urbano, en Premio Juventud.

Aunque Piso 21 no pertenece a la vieja escuela es una banda colombiana de música urbana más actual y de seguro pondrá a bailar a los asistentes.