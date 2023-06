Topic y los límites

Las encuestas, que tienen alguna credibilidad, respecto a la intención de voto por los candidatos a la presidencia de la república, dan a Luisa González y Yaku Pérez los dos primeros lugares. En algunas les sigue Jan Topic, en otras Villavicencio; incluso hay las que colocan a Sonnenholzner o a Hervas en ese lugar. González cuenta con el voto duro del correísmo, al que le da igual quien sea el candidato; Pérez y Hervas fueron tercero y cuarto en las elecciones del 2021; en tanto Sonnenholzner y Villavicencio han tenido exposición pública, es decir, un posicionamiento previo que les da cierta ventaja.

La sorpresa es Topic. Excepto por su breve presencia en medios cuando se hablaba de su posible designación como consejero de seguridad, es un desconocido. Esto, no haber sido parte de la política, ha hecho que se presente como el outsider, el apolítico, la sorpresa electoral que viene de la mano del discurso de la seguridad, de explotar un temor común al conjunto del país: el miedo

En su propuesta combina ideas de represión y prevención, expresa abiertamente su admiración por Bukele, aunque dice no estar de acuerdo con todo lo que hace. Asume que el “control del territorio” es elemento central en su propuesta de seguridad, pero añade que controlará las fronteras, las cárceles y mejorará a a la fuerza pública. Como parte de sus medidas contra la inseguridad dice que evitará que niños y adolescentes sean reclutados por bandas delictivas, manteniéndoles en la escuela y proveyéndoles de alimentos.

No da mayor importancia a las denuncias por violaciones a derechos humanos cometidas en El Salvador y defiende la centralidad de los resultados por encima de las formas; eso preocupa porque no se puede legitimar cualquier acción o medida en tanto sea eficaz, sin examinar los impactos que tiene en los derechos humanos. Al final -como la historia lo ha demostrado- las prácticas abusivas se desbordan cuando no se observan límites, algo que ya vivimos recientemente con Correa.