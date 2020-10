Que respondan los candidatos

El siguiente gobierno, como ninguno en los años pasados, deberá entrar a cumplir sus tareas con severas restricciones en materia económica y una situación social al límite.

Por eso es indispensable que los candidatos -todos, pero de manera especial aquellos que se sepan sinceramente más opcionados- respondan al país interrogantes que parecen clave.

No me refiero a las escritas en planes de gobierno que muchas veces ni los propios candidatos leen, preparan y apenas aprueban, sino en expresos pronunciamientos.



Sería una manera de comprometerse ante el país sobre los temas importantes que merecen serios tratamientos para poner en práctica políticas gubernamentales y posturas de Estado.



Plantearé aquí algunos aspectos que parecen sustanciales para trazar la hoja de ruta socioeconómica del tiempo que viene.



El sostenimiento de la dolarización, el modelo de Estado, la relación con el Fondo Monetario Internacional, la política para estimular el empleo y la seguridad social.



Para hacerlo he pedido el concurso de expertos en cada rama para formular pequeñas interrogantes que aparecen como sustanciales. Aquí van.

Wilson Araque es economista, abogado, ingeniero comercial con varias maestrías y es Vicerrector de Gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar; les plantea: para sostener la dolarización ¿qué haría para incentivar el ingreso de dólares frescos, vía mayores exportaciones no petroleras y el aumento de la inversión extranjera?

Fidel Jaramillo, economista, es Decano de la Escuela de Negocios de la UDLA y fue alto funcionario del BID y la CAF por veinte años, pide la opinión y la toma de posición a los candidatos sobre este dilema: Estamos frente a dos visiones muy diferentes: un Estado liberal, pequeño y que privilegia la economía de mercado, frente a un Estado más interventor y regulador, con énfasis en la redistribución del ingreso.



Fidel Márquez, Prorrector y Vicerrector Académico de la Universidad Ecotec, pregunta: ¿Qué medidas tomaría para mantener los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional?

Santiago García, economista y profesor de la Universidad Central del Ecuador, formula esta interrogante para los candidatos: ¿Usted se comprometería con una reforma laboral que evite los extremos, por ejemplo el contrato por horas que podría pauperizar ingresos de los ecuatorianos?



Henry Llanes, legislador alterno y conocedor del asunto de la Seguridad Social, hace el siguiente planteamiento: En referencia a lo que disponen los artículos 370, 371 y 372 de la Constitución de la República. ¿Usted está de acuerdo para que la gobernanza del IESS esté presidida por los afiliados del Seguro Social obligatorio?

Tales parecen algunos de los temas centrales que debieran merecer, entre varios otros, explicaciones claras y compromisos serios de los aspirantes al solio presidencial que buscan el favor popular.