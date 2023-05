Poder, alternabilidad y ética

El poder es para liderar y servir éticamente a la comunidad por un corto tiempo. Desde el lado psicosocial, el poder obnubila a los humanos. La permanencia en el poder por largo tiempo se vuelve una adicción. Los caudillos populistas, se consideran imprescindibles, “representantes” del proletariado, de los trabajadores, etc. Para mantenerse en el poder manipulan, fanatizan, asesinan, organizan elecciones fraudulentas cada cierto tiempo para legitimarse. Recordemos los asesinatos de Bosco Wisuma, José Tendetza, General Gabela, etc.

La Constitución del 2008, fue hecha eternizar en el poder a un caudillo de derecha con discurso de izquierda. En el artículo 1, no incluyeron que la forma de gobierno es alternativa, como estaba en las constituciones anteriores. Se preparó el camino para la reelección indefinida. Definieron al Estado como unitario. Agregaron la palabra plurinacional, para engañar a las nacionalidades. La única lengua oficial para todo es el castellano. El kichwa y el shuar es solo para la “interculturalidad”. Llenaron de ecologismo en la primera parte de la Constitución, pero en la segunda, artículo 407, el presidente de la república puede hacer extractivimo y entregar a las transnacionales aún las áreas protegidas. Así destruyeron el Yasuní y otras zonas del país.

Establecieron la muerte cruzada, para que el prófugo controle todas las funciones del Estado. Con gasto millonario, crearon un aparato de propaganda con muchas plataformas en redes sociales. Ahora, controlan el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que tiene menos del 10% de apoyo popular. Con esto van a tomarse fiscalía, contraloría, consejo electoral, justicia, etc. Ante eso, el 80% por ciento de la población que no estamos representados por los totalitaristas tenemos que encontrar un candidato demócrata de consenso. Es el único camino para evitar la inminente instalación de una casta minoritaria corrupta en el país, al estilo Venezuela, Nicaragua, etc.