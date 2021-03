Sí hay camino…

Algunas veces hay que contradecir a la poesía; en este caso, al trovador Antonio Machado que hizo historia con su frase: “caminante, no hay camino; se hace camino al andar …”

Empero, en la vida de los pueblos si hay caminos, esfuerzos, logros y fracasos. Jamil Mahuad fue despojado por la fuerza popular que había sufrido los efectos del “corralito bancario “y la intervención quirúrgica que significó un dólar por 25 mil sucres: ¿quiénes ganaron y quienes perdieron?



Como la falta de memoria también es parte de la historia, hay que recordar al respecto el 3 de mayo de 1994, cuando el Congreso Nacional aprobó una reforma al sistema bancario que permitió los créditos libres, incluso los auto préstamos. En el expediente procesal; también debe constar la ley que creó la Agencia de Garantías de Depósitos bancarios que, . extrañamente, se aprobó luego de la ratificación en el mismo congreso del Acta de Brasilia (¿toma y daca?).



Sin embargo, amparados por los efectos iniciales y traumáticos de la dolarización no hay político que proclame en la actualidad que hay que salir del dólar como moneda de circulación nacional. Más bien buscar subterfugios virtuales para lograr un margen de circulación que eluda la camisa de fuerza del dólar.



Es necesario rememorar el camino que recorrió Sixto Durán Ballén. Resistió con su emblema “Ni un paso atrás” y reconoció el Protocolo de Rio de Janeiro como único instrumento internacional que garantice una paz, dolorosa y resignada, pero paz. No hay que olvidar que es bueno ser patriota cuando no se está en la frontera. En tiempos recientes, Gustavo Noboa Bejarano dejó huella de poder gobernar al Ecuador en tiempos difíciles y el balance de sus administraciones fue positivo. Consolido la dolarización y entregó al país el oleoducto de crudos pesados.



Si alguna lección deja este proceso electoral es la falta de credibilidad o eficacia del discurso o arengas de los candidatos. Podían no existir, pues se ha demostrado en la primera vuelta, que la decisión del sufragar está influenciada por otras razones; incluso, que ya no son tan efectivos las columnas o espacios de opinión “independientes” en los medios donde con argucias lógicas se esconden para no decir como en tiempo políticos pasados “soy liberal “o soy “conservador”. Sea por contrato o por convicción, el daño en esta campaña es similar al que causó la represión del correísmo . Cuando se compra o lee The Washington Post o el Newport Times se sabe que el uno es demócrata o republicano. La definición de un medio o la opinión de un analista es parte de la libertad de opinión. El disfraz, por el contrario, corresponde a las turbias aguas de un pantano.



Para el candidato triunfador en abril 11, en vez del canto histórico de Machado, sería que piensan en la estrofa colombiana que alegremente advierte: “Sé que va a llover y el camino es culebrero”.