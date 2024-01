El martes negro de Ecuador

Podrá parecer una temeridad el decirlo, pero la explosión de violencia del crimen organizado ocurrida el martes de la semana que termina, tiene aspectos positivos. Es bueno que la sociedad ecuatoriana tome conciencia de lo que estaba viviendo y descubra lo que debe hacer y lo que debe pedir.

Era necesario que el narcotráfico y su secuela de maldad y violencia se muestren con su terrible rostro para que nadie vuelva a darle una micra de tolerancia ni se deje deslumbrar por la cantidad de dinero que manejan. La unidad como única respuesta eficaz debía hacerse evidente, aunque hayamos necesitado de una experiencia traumática para intentarlo con seriedad.

Dejando de lado los pueriles tanteos por sacar provecho político del episodio, parece que todos han actuado sin mayores discordancias. Ha bajado la violencia y ha decaído el temor, pero no se ha resuelto nada todavía. Buscar algún provecho político es pretender repartirse la piel del oso antes de darle caza.

Las autoridades del gobierno han sido aplaudidas porque han tomado decisiones que antes no se atrevieron y la fuerza pública ha actuado con eficacia porque ha tenido el respaldo que antes no tuvo. Los políticos que no tienen fortaleza democrática desean fuerzas armadas manipulables y cuando no lo consiguen procuran su desinstitucionalización.

El operativo exitoso en TC Televisión, las detenciones, la confiscación de armas y neutralización de explosivos, por todo el país, exhiben una eficacia que no se había visto con anterioridad. Todo esto desactiva el temor de los ciudadanos y desarma al terrorismo porque el miedo generalizado es su arma más importante.

Lo que bien se ha iniciado debe continuar bien, los controles de cárceles, fronteras, puertos, aeropuertos, carreteras, pistas y aduanas se facilitarán al amparo de la declaratoria de conflicto interno. El respaldo y apoyo a la Fiscalía, que ha iniciado el combate en serio a los carteles, deben continuar. La esperanza de recuperar nuestro país ha vuelto.