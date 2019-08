Las mujeres ‘tenemos mucho que ofrecer’, dijo doña Paz Battaner, la undécima mujer miembro de la RAE en 306 años, y resumió: ‘Donde hay que dar visibilidad a la mujer no es en la lengua, es en la vida’. La lucha por ‘presentizar ’ a la mujer gana adhesiones contra el no-estar, no ser nombrada, no tener palabra propia o intentar tenerla en un decir que, inutilizado en reclamos superficiales, raya en la torpeza.

Conocí a Florence, francesa casada con ecuatoriano, especialista en literatura hispanoamericana escrita por mujeres: Ella matiza, ‘no soy especialista en literatura femenina, sino en literatura de mujeres’. Sus estudios la llevan a preguntarse lo que el ‘decir’ de la mujer trasluce como estado de vida, estado de cosas, situación. Y funda el movimiento de las ‘Marianne, Ecuador’, junto a sus pares ecuatorianas.



Marianne, nombre del grupo fundado en Argentina en 2010, repite el de la mujer que, tocada con un gorro frigio, encarna la República Francesa y representa los valores que nutren la esperanza de la humanidad: «Libertad, igualdad, fraternidad»: Su lucha desde otra lengua y otras presencias es un inteligente testimonio.



Según Florence, la voz de Simone de Beauvoir, que funda la mirada femenina actual a partir de su ‘El segundo sexo’, ‘cambia entre lo que la escritora publica antes de esa obra y después’. La escritura es una toma de conciencia y S. de B., al profundizar en el tema enquistado, empotrado, mejor, en la condición humana, el de lo que esconde, significa y exige el ‘ser mujer’, inicia la escritura de una palabra ‘suya’.

Florence nota cómo, desde los años cincuenta hasta hoy, las escritoras desarrollan un nuevo imaginario en el que entra con fuerza lo político, y sienten que su mundo personal, familiar la fuerzan a decirse y decir el mundo a su manera, desde sus propios puntos de vista y de partido.



En América ¿qué o quién es Marianne? El grupo nació en 2010, en Argentina, por iniciativa de mujeres profesionales activas, francófonas o que tienen relación con Francia por origen, matrimonio, trabajo, estudios; todas, referentes en sus áreas de acción. Cuenta con el patrocinio de la Embajada de Francia para ‘promover los lazos entre Argentina y Francia, mediante mujeres emprendedoras en negocios, ciencias, artes, cultura’. Sus actividades fueron declaradas ‘de Interés Educativo, Cultural y Social’ por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y congregan a integrantes de ambas nacionalidades, tienden lazos, se proyectan y expanden. Ya nació en Uruguay en 2016, y en diciembre de 2017 se fundó ‘Marianne Ecuador’; es una nueva red de países vinculados a Francia a través de las mujeres profesionales que la Asociación acompaña, promueve y celebra.



Si el ser humano, en frase de Sartre, ‘es lo que él hace de sí mismo’, ¿qué hacemos las mujeres de nosotras mismas? ¿Cuánto nos esforzamos para ser, conquistar nuestra esencia y nuestra sensibilidad y entregarlas en acción apasionada?



Sí, las mujeres y Marianne, ‘tenemos mucho que ofrecer’.