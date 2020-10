La lucha indígena

Recordamos con tristeza el aniversario de las protestas de octubre de 2019.

¿Obra de quiénes? En parte, de miembros de la Conaie, que agrupa a ciudadanos indígenas. ¿Todos son indígenas?



Según la Antropología, mestizo es un descendiente de antepasados de raza diferente (blancos con indios y viceversa,etc.). Su actual candidato a la Presidencia de la República, Sr. Carlos Pérez, a simple vista es un mestizo. Para dar un toque indígena a su acción política usa el nombre “yacu” (agua).



Al primer personero -quien se propone inclusive organizar Ejército propio, Sr. Jaime Vargas- no lo convierte en indígena el detalle de adornar su cabeza con plumas de aves de la Región oriental.

Muchos otros ejemplos podrían mencionarse.



Hablando de indígenas, muchos ostentan categorías intelectuales superiores. Identificarse como indígenas puede servirles para actuar en la política; y, más concretamente, en actividad electoral. Se trata de personas de vasta preparación en los campos de la cultura. Apellidos indígenas identifican a profesionales abogados, médicos, ingenieros, economistas (caso Sr. Leonidas Iza).



En esta campaña irrumpe una fuerte cantidad de indígenas jóvenes, sin experiencia en la lucha callejera. Por su edad y convicción podrían ser los arietes en la primera línea de protesta. Pero deben recordar la vieja costumbre de la infiltración de expertos en impulsar a los novatos y utilizarlos en episodios arriesgados. Si a pesar de la advertencia no los impiden actuar, los noveles participantes indígenas tendrán toda la responsabilidad; y aquello de los “infiltrados” tendría la categoría del viejo cuento de siempre.



Sería interesante que conozcan el capítulo de la lucha de los jóvenes socialistas de los años 1944 y siguientes, quienes impulsados por su idea actuaron en sucesos físicos, arriesgando su persona y su libertad. Uno de ellos, el mestizo autor de esta nota, el 30 de marzo de 1946, soportó prisión durante cinco semanas en el Penal García Moreno, por participar en una huelga de protesta contra la dictadura asumida por el Dr. Velasco Ibarra.



La Constitución vigente reconoce la existencia de “Nacionalidades Indígenas”. En el Art.39, establece: “su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del quehacer del poder público”… Sin embargo, este reconocimiento no significa independencia. El Art.1, consigna que “Ecuador es un Estado unitario”; en el Art. 4, que el territorio del Ecuador es inalienable, irreductible e inviolable. Nadie atentará contra la unidad territorial, ni fomentará la secesión. El Art. 2 de la Ley máxima dice: la bandera, el escudo y el himno nacional… son los símbolos de la patria.

¿En cuántos actos o asambleas de la Conaie o las filiales, sus miembros las inician cantando las sagradas notas del Himno Nacional?