Ecuador sin periodismo turístico

En tiempo de los romanos conservar la vida era difícil y morir fácil, por lo que el descontento era general; hasta que se inventó el circo romano: donde las clases pobres minimizaban sus tragedias, al ver como los cristianos estando vivos, eran devorados por leones.

El periodismo tipo circo romano se inventó en Ecuador. Incluso los periodistas colombianos que cubría los sangrientos ataques de las guerrillas, se asustaban cuando veían el derroche de sangre de la prensa ecuatoriana, que cada día se supera a sí misma, revictimiza a los afectados y mete sus lentes en el agujero que dejó la bala. Claro, cuando matan a uno de ellos, reclaman protección y se lamentan de la violencia que ellos siembran cada día.

Con el boom de las redes sociales, todos los países tienen miles de youtubers y tiktokeros motivando a viajar por sus atracciones; en cambio en Ecuador las redes están llenas de “medios” que propagan vil crónica roja y miles de “compatriotas” reproducen videos de asesinatos ysicariatos, convirtiendo en tendencia -y en ejemplo a seguir- a los delincuentes.

En la Facultades de Comunicación del Ecuador no existe la materia de Periodismo Turístico, por ello no existen periodistas ni medios especializados en esta actividad tan vital para nuestra economía: cuarto generador de divisas.ADOMPRETUR, la asociación de prensa turística de República Dominicana tiene más de 700 afiliados liderados por Yenny Polanco Lovera.

Nuestros competidores Colombia y Perú, cada día generan miles de noticias/posts turísticos positivos y también México, donde hay violencia, pero también muchísimo contenido que alientan a visitar ese país, que este año ya rebasó sus cifras prepandemia.

En Ecuador ningún medio importante tiene una sección diaria de turismo -técnicamente conceptuada-, creen que con una reseña al mes ya cumplieron y no salen del paisajismo y la comida criolla. Los empresarios turísticos no tienen ni el 1% de cobertura que el futbol y a los pocos influencers turísticos, nadie les regala un like.