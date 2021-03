A nosotros el único personaje que nos interesa es el país. 2006: elegimos a RC. 2007, supimos que RC había recibido dólares de las FARC para su campaña, y no pasó nada. 2021, el fiscal de Colombia denunció que AA había recibido dinero del ELN y todavía no pasa nada. Nicolás Maduro declaró que “Hará respetar la elección de Arauz en Ecuador”. Tememos manejos en las elecciones; y, pactos para que Ecuador se involucre en la delincuencia internacional. Clara violación de nuestra soberanía. Inverosímiles tres millones de votos para AA. Hay que revisar todas las actas. Una experiencia de 14 años nos grita: “No se dejen meter mano”. Y un alto militar nos dice; “Busquen consensos para derrotar la corrupción”.

La Fuerza Pública defiende que nuestra soberanía no sea violada. “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos”. (Constitución 2008: Art 158). “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán obedientes y no deliberantes y cumplirán su misión con estricta sumisión al poder civil y a la Constitución”. (Art.159). Esta obediencia incondicional es a los mandatos constitucionales que son imperativos, en tanto no se toque la estabilidad del poder civil representado en un régimen legítimamente constituido.



El derecho fundamental del ciudadano es elegir y ser elegido: un derecho cogenerador de la Democracia. Si se burla este derecho ciudadano quedamos en las manos sucias y sangrientas de los burladores; pero el Consejo Nacional Electoral no nos ha garantizado este derecho con la trasparencia necesaria. Estamos eligiendo vivir libres o agonizar como esclavos.



Por tanto, sugerimos que la Fuerza Pública proteja nuestros derechos a elegir y ser elegidos sin trampas. Así cumplirá con su obligación de defendernos sin pedir permiso a nadie, pues estamos ante un caso grave. Lo podrá hacer mediante un pronunciamiento constitucional que incluya lo siguiente: 1. Que haya un inmediato dictamen fiscal sobre el supuesto financiamiento de criminales al señor Arauz; 2. Que todos los miembros del Consejo Nacional Electoral sean reemplazados por su alternos o suplentes, para no fracturar la institucionalidad ni la Ley; 3. Que declare nula la primera vuelta electoral y que con los mismos candidatos se la repita bajo la intervención directa de organismos nacionales o internacionales que ofrezcan una absoluta certeza en los procedimientos; o si esto no, que se repita de manera total el escrutinio realizado, bajo las mismas condiciones de control, observación e intervención de organismos que ofrezcan plena garantía al proceso; 4. La inmediata intervención de Contraloría de los sistemas informáticos del aparato electoral en vigencia, tal como ella ya lo había solicitado; 5. La inmediata intervención de Fiscalía en los procedimientos y hechos que han causado alarma social, tal como la misma lo había solicitado.