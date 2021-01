El partido Victoria y Audaz Octubrino, por la final de la Liga Nacional de baloncesto, fue suspendido 

Después del primer cuarto, el partido por la segunda final de la Liga Nacional de baloncesto entre Victoria Cogarol y Audaz Octubrino no se reanudó, la noche del 23 de enero del 2021 en el Coliseo Julio César Hidalgo de Quito.

Por la presencia de personas que no tenían autorización para estar en el escenario, personeros de la Intendencia y de la Comisaría, con ayuda de la Policía Nacional, empezaron a desalojar a los presentes. Esto, al aplicar las restricciones del Comité de Operaciones de Emergencia.



"Este tipo de actividades están autorizadas si se realiza un protocolo de bioseguridad autorizado por la Secretaría de Seguridad que preside el COE cantonal en el Distrito Metropolitano de Quito. Me acaba de comentar la Comisaria que no ha existido la presentación de estos informes", indicó el subintendente Cristian Paredes.

Se debe recordar que por la pandemia del coronavirus, el encuentro se debía disputar sin público en los graderíos. El protocolo establecía que cada equipo podía contar con una delegación de 22 personas.

Las jugadoras esperaron por varios minutos con la finalidad de continuar con el partido, pero a la postre esto no ocurrió. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO



En las imágenes de las páginas de Facebook que transmitieron el encuentro en vivo, se pudo observar el momento en el que los uniformados de la Policía desalojaban a varias personas. Eran, en su mayoría, parientes de las jugadoras que habían sido invitados.



Se conoce, extraoficialmente, que el cotejo se jugará el domingo 24 de enero y los delegados de cada equipo buscan el mejor horario para el encuentro.

Captura de pantalla. En el coliseo Julio César Hidalgo, personal de la policía ordena el desalojo de las personas presentes en el escenario.



"Lamentablemente solo en Quito, solo aquí en Pichincha nos han causado esta molestia. Ya hemos jugado en todo el territorio nacional y nunca ha pasado esto. Es una liga ecuatoriana de baloncesto y lamentamos esto, que al final representa gastos. No tenemos apoyo económico de ningún tipo", dijo Andres Solano, presidente del club Victoria



"Imagínese al otro equipo viajar 12 horas para encontrarse que ayer salió una resolución que no permite realizar esta actividad deportiva, siendo que ya llevamos prácticamente dos meses jugando. Hubiera sido mejor dejar que se termine el encuentro, que ya estaba a la mitad, a tener que reanudar un encuentro en otro lado", añadió el dirigente.



La noche del 23 de enero del 2021, el primer cuarto finalizó con la ventaja de 12 a 11 puntos para Audaz Octubrino



No obstante, luego del descanso no siguió el juego.





Victoria y Audaz Octubrino en el inicio del segundo partido de la final de la Liga femenina de baloncesto. Foto: captura de pantalla



Estos fueron los quintetos iniciales:



Victoria Cogarol

Melanie Cevallos

Dayana Salcedo

Viviana Zurita

Estefanía peña

Doris Lasso

DT: Patricio Ponce



Audaz Octubrino

Marjorie Caicedo

Liliana Angulo

Leyda Macías

Jessica Preciado

Olga Olives

DT Carlos Gorosito



El elenco de la provincia de El Oro ganó el primer partido

el miércoles 20 de enero del 2021 por 65 a 60. Ese cotejo se realizó en el coliseo de Deportes de Machala.



Si el elenco orense consigue el triunfo se adjudicará el título. Por su parte, si Victoria Cogarol gana se realizará un tercer cotejo para definir al campeón. Este encuentro estaba previsto para el domingo 23 de enero del 2021. No obstante, con la suspensión de la segunda final, todavía se debe definir la fecha de ese encuentro si llegara a disputarse.

“Estamos contentas por este triunfo, sabemos que no está dicho nada. El equipo rival es duro y nos puso en apuros en algunas ocasiones”, manifestó Olga Olives, del Audaz Octubrino, tras la primera final.



El club que se proclame campeón representará a Ecuador en la Liga Sudamericana de clubes, que se realizará en Colombia.