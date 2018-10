Vladímir Putin felicita en persona a Khabib Nurmagomedov por su victoria sobre Conor McGregor en la UFC

LEA TAMBIÉN

El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó hoy en persona al luchador daguestaní Khabib Nurmagomedov por su "convincente" victoria sobre el irlandés Conor McGregor en el combate por el título del peso ligero de las artes marciales mixtas.

"Te felicito. Lograste tu gran objetivo: ganaste de manera digna y convincente", dijo Putin al reunirse con el luchador en el marco del foro "Rusia, potencia deportiva" en la localidad de Ulianovsk, según la prensa local.

Putin bromeó con Nurmagomedov sobre el castigo que su padre le tiene preparado por abandonar el cuadrilátero y atacar al final del duelo al equipo de McGregor, ataque de ira que estuvo a punto de costarle el título.

"Le pediré a tu padre que no te castigue de manera muy severa", comentó.

Al respecto, hizo una comparación con el "salto" de Nurmagomédov y la situación política de Rusia, enfrentada a Occidente desde la anexión de Crimea.



"Si nos atacan desde el exterior, entonces, por supuesto, no solo tú, sino todos nosotros podemos saltar tanto que lo acabarán lamentando. Pero mejor no llegar a esa situación", aseguró y agregó que esos "saltos" deben ser evitados dentro de la "gran familia" que es Rusia, en alusión al origen caucásico del luchador.

A su vez, expresó su deseo de que "los ideales del deporte" prevalezcan sobre la publicidad y los salarios, que son muy altos en el mundo de las artes marciales mixtas.



"Me refiero, más que nada, a los equipos de tus rivales. Espero que, al fin y al cabo, se encuentre un camino para una convivencia normal, una amistad masculina y deportiva. El deporte debe servir precisamente a esos fines", indicó.

Por su parte, el luchador expresó su confianza en que ni la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas, ni la Comisión Atlética de Nevada le castiguen por su violenta reacción al final del choque celebrado en Las Vegas, aunque podrían suspenderle por varios meses e imponerle una fuerte multa.

"Me comporté dignamente. Pero, claro, hubo algunos momentos que no me pude controlar. Y es que durante la pelea continuaron las provocaciones. Espero que el proceso que ahora está en marcha dictamine en nuestro favor", explicó.

Khabib Nurmagomedov golpea a Conor McGregor en la pelea por el título ligero de UFC en Las Vegas, Nevada, el 6 de octubre del 2018. Foto: Harry How/ AFP



Putin se mostró comprensivo con la explicación y excusó la salida de tono del luchador con el argumento de que sus rivales lo hacen "especialmente".



"Lo hacen especialmente para sacarte de tus casillas para lograr alguna clase de ventaja durante la pelea", apuntó sobre las referencias del equipo de McGregor al origen del luchador ruso y al hecho de que profesa el Islam.



Con todo, le recordó que, aunque compita de manera individual, "es, de todas formas, ciudadano ruso", y recordó que, además de las reglas escritas, hay unas "reglas morales" que deben ser respetadas.



"A nosotros no nos es indiferente qué opinión se tiene sobre nuestros compatriotas, sea el lugar donde estén y sea lo que sea a lo que se dediquen", afirmó.



Según informó el Kremlin, Putin, un gran aficionado al judo y al sambo, vio por televisión el combate, que coincidía con su 66 cumpleaños.



Nurmagomedov, que fue recibido el lunes por decenas de miles de personas en el estadio del Anzhí de Majachkalá, la capital de la república de Daguestán, está invicto tras disputar 27 combates como profesional.