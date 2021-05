Nadal enfrentará a Zverev; Djokovic y Tsitsipas ganaron sus partidos

Agencia EFE

El español Rafa Nadal anuló dos bolas de partido este jueves para doblegar al canadiense Denis Shapovalov y avanzar a los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma, en los que reeditará el duelo perdido en Madrid contra el alemán Alexander Zverev, en una jornada en la que también cumplieron el serbio Novak Djokovic y el griego Stefanos Tsitsipas, que se citaron en cuartos.

En el día que marcó el regreso del público al Foro Itálico, Nadal tuvo que sacar su alma competitiva para tumbar a un Shapovalov en grandísimo estado de forma, que estuvo ganando 6-3 y 3-0 y que sucumbió después de perdonar dos bolas de partido.

Nadal, que busca su décima corona en Roma, se impuso por 3-6, 6-4 y 7-6(3) tras una batalla de tres horas y 26 minutos que le llevó al límite, después de que también necesitara más de dos horas para superar la exigente primera ronda contra el italiano Jannik Sinner.

“Cuando vas perdiendo, sigues, no queda otra, o te dejas ir y estás en la ducha en cinco minutos. Puedes intentarlo, luchar y al menos darte una opción. Yo me digo vale, las cosas no van muy bien, puedo fallar con la raqueta, pero no con la cabeza”, aseguró al finalizar su partido.

Tendrá poco más de 16 horas para descansar antes de saltar de nuevo al campo para el duelo de cuartos, en los que reeditará el partido perdido la semana pasada contra Zverev, número 6 del mundo y flamante campeón en Madrid.

También el alemán tuvo que sufrir para vencer su cita de octavos de final contra el japonés Kei Nishikori (3-6, 6-4 y 6-4), en un partido en el que estuvo perdiendo 1-4 en el set decisivo.

Nadal ganó cinco de los ocho precedentes contra Zverev, pero el alemán triunfó en los últimos tres consecutivos.

No tuvo que sufrir particularmente el vigente campeón del Foro Itálico, Djokovic, quien puso fin al brillante camino romano del español Alejandro Davidovich Fokina (6-2 y 6-1) y se citó este viernes con Tsitsipas, campeón este año en Montecarlo.

El griego disputó un partido de alto nivel y doblegó al italiano Matteo Berrettini, número 9, por (7-6(3) y 6-2).

Sigue volando en Roma el argentino Federico Delbonis, número 64, que venció al canadiense Felix Auger-Aliassime y que tendrá una gran ocasión para seguir haciendo historia en el Foro Itálico al medirse este viernes en cuartos con el estadounidense Reilly Opelka.

El último cuarto de final lo protagonizarán el ruso Andrey Rublev, que venció al español Roberto Bautista (6-4 y 6-4) y el italiano Lorenzo Sonego, que anuló una bola de partido para doblegar al austríaco Dominic Thiem (6-4, 7-6(5), 7-6(5)).

En el circuito femenino, cayó la española Garbiñe Muguruza ante la ucraniana Elina Svitolina, dos veces campeona, (6-4 y 6-2). La jugadora de Odessa se verá las caras en los cuartos de final con la vigente campeona del Roland Garros, la polaca Iga Swiatek.

Avanzó la número 1 del mundo, la australiana Ashleigh Barty, quien venció a la rusa Veronika Kudermetova (6-4 y 6-2) y se enfrentará en los cuartos de final con la estadounidense Coco Gauff (n.35), de 17 años, que eliminó a la bielorrusa Anastasia Sabalenka (n.4), flamante campeona del torneo de Madrid.

Los otros cuartos de final los protagonizarán la checa Karolina Pliskova, campeona en 2019, contra la letona Jelena Ostapenko, y la croata Petra Martic, que venció a la argentina Nadia Podoroska, y la estadounidense Jessica Pegula.