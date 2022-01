Gonzalo Escobar buscará otro título ATP en el dobles

El ecuatoriano Gonzalo Escobar, número 39 de la clasificación mundial ATP en dobles, y el uruguayo Ariel Behar (número 41), se clasificaron a la final del ATP 250 Adelaida 2 en Australia. El cotejo está previsto para la noche del 14 de enero del 2022. Se estima que empiece a las 22:30 (hora de Ecuador).

Sus rivales en la final serán el holandés Wesley Koolhof (número 21) y británico Neal Skupski (20)

En las semifinales, los sudamericanos derrotaron a la pareja conformada por el bosnio Tomislav Brkic (46) y el serbio Nikola Cacic (6), 6-4, 6-7 (5), (10-6). De esa manera, disputarán una nueva final.

En la temporada pasada, la pareja latinoamericana se destacó en el circuito profesional. Ambos conquistaron los títulos del ATP 250 Delray Beach y el ATP 250 de Marbella. Además, llegaron a las finales de los ATP en Belgrado (Serbia), Buenos Aires (Argentina) y Stuttgart, en Alemania.

