Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo y Andrés Vásquez, en el Abierto de Australia

Andrés Vásquez, tenista con discapacidad auditiva, también jugará el Abierto de Australia 2023. Foto: @FEDEAZUAY

Redacción Deportes

Ecuador tendrá presencia en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada que se disputará hasta el 29 de enero del 2023. En las canchas del Melbourne Park, en Melbourne , estarán los tricolores Gonzalo Escobar, Diego Hidalgo, ambos en el cuadro de dobles, además de Andrés Vásquez entre los tenistas con discapacidad auditiva y lenguaje.

En la primera ronda del Abierto de Australia, Escobar y el bosnio Tomislav Brkic se medirán a la pareja conformada por el bielorruso Iliá Ivashka y el alemán Oscar Otte.

En tanto, Hidalgo y el finlandés Emil Ruusuvuori jugarán ante la pareja conformada por el salvadoreño Marcelo Arévalo y el neerlandés Jean-Julien Rojer.

Ambos cotejos están anunciados para el 17 de enero del 2023, en horario todavía por confirmar.

Diego Hidalgo en el Abierto de Australia

Diego Hidalgo, de 29 años, es un jugador zurdo que prefiere el revés a dos manos.

En la actualidad se ubica en el casillero 75 del mundo, en la clasificación de dobles de la ATP.

En dobles, el ecuatoriano ha ganado los títulos en los Challenger de Concepción y Santiago, en Chile; el de Trieste, en Italia; Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y Salvador de Bahía, en Brasil.

En los Grand Slam, el guayaquileño superó la primera ronda de Wimbledon y llegó hasta la tercera en el US Open.

Diego Hidalgo es zurdo y este año decidió dedicarse 100% a la modalidad de dobles. Foto: Twitter Diego Hidalgo.

Gonzalo Escobar

Gonzalo Escobar, de 33 años, también es zurdo y juega el revés a dos manos.

Se ubica en el casillero 44 del mundo en el dobles. Su mejor posición la obtuvo en noviembre del 2021 cuando llegó al casillero 38.

El manabita Escobar tiene 3 títulos profesionales, en dobles. Los ganó al hacer pareja con el uruguayo Ariel Behar.

Ambos triunfaron en los ATP 250 de Delray Beach (EE.UU.), Marbella (España) y Belgrado (Serbia), entre 2021 y 2022.

Uno de sus resultados más sobresalientes fue llegar a las semifinales del dobles mixto del Abierto de Australia 2022 con la checa Lucie Hradecká.

Ahora, el tricolor aspira a avanzar de rondas en el Australia Open con el bosnio Tomislav Brkic, de 32 años.

Gonzalo Escobar, tenista ecuatoriano. Foto: archivo / Dino E. García para EL COMERCIO

Andrés Vásquez

El ecuatoriano Andrés Vásquez ocupa el número 5 del ranking mundial de tenistas con discapacidad auditiva y lenguaje.

Él también representará al país en el Australia Open. Recibió una invitación para jugar el ‘Australian Open for Deaf and Hard of Hearing’ que será del 26 al 30 de enero del 2023.

Vásquez se ejercita en Cuenca y tiene previsto desplazarse hacia Australia el 16 de enero del 2023.

En el 2017 fue subcampeón de los Juegos Sordolímpicos que se desarrollaron en Samsun, Turquía.

