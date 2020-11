Primoz Roglic: 'Mejor estar 39 segundos por delante que por detrás' de Carapaz 

LEA TAMBIÉN

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), ganador en la contrarreloj con final el Mirador de Ézaro y nuevo líder de la Vuelta a España, cree que "es mejor estar 39 segundos por delante que por detrás" del ecuatoriano Richard Carapaz, de cara al final de la carrera.

"Ha sido muy bonito ganar porque llevaba tiempo sin ganar una contrarreloj. Me he sentido fuerte y he tenido buenas sensaciones", dijo el corredor esloveno el 3 de noviembre del 2020.



Ya sobre las diferencias de cara a las cinco etapas que quedan para el final de la carrera, ha sido claro: "mejor estar 39 segundos por delante", que es lo que lleva al segundo clasificado, Richard Carapaz, al que le arrebató el maillot rojo, "que por detrás".



En ese sentido, avanzó que toda esta semana estará "muy concentrado" en lo que tiene que hacer y que además para ayudarle tiene "un equipo fuerte".



En la general, Carapaz está a 39 segundos del líder. Hugh Carthy es tercero a 47 segundos y Dan Martin es cuarto 1:42 minutos.