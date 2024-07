El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, afirmó este miércoles que el partido de cuartos de final de la Copa América que su equipo jugará este jueves en Houston contra Ecuador, no tiene nada que ver con el amistoso de hace tres semanas.

Entonces, en la antesala del comienzo de la Copa, Argentina se impuso por 1-0 en Chicago. Sin embargo, Scaloni considera que no se puede tomar como referencia.

“El último partido amistoso no tiene nada que ver. Cada partido tiene su historia, lo analizamos y lo vimos, pero pensando que va a ser diferente. Lo que sí podemos asegurar es que nuestra manera de jugar será similar a esa“, destacó.

El técnico argentino tampoco quiso dar importancia al hecho de que la selección ecuatoriana, en 16 partidos nunca ha sido capaz de derrotar a la Albiceleste. “No creo en las estadísticas, están para romperse, aunque esperemos que no suceda. Ecuador es un equipo muy bien trabajado, con buenos jugadores y un buen entrenador. Antes de empezar la Copa, dije que Ecuador tenía posibilidades de lucharla y sigo pensando eso”, recalcó.

Además, restó importancia al hecho de que sea una eliminatoria en la que solo vale la victoria y dijo que eso no cambia nada a la hora de prepararlo.

“El partido se prepara de la misma manera que los tres anteriores. El jugador tiene que saber que cuando jugamos con esta camiseta da igual la instancia que sea. A nivel mediático la atención es mayor, pero no a nivel de preparación”, agregó.

¿Quiénes van a la delantera contra la Selección de Ecuador?

Preguntado sobre si la presencia o ausencia de Messi condiciona su elección sobre quién será el delantero centro del equipo, Scaloni aseguró que no tiene que ver, porque han jugado con él, uno u otro, o los dos.

“Julián y Lautaro han jugado con Leo, no altera nada que no juegue. Intentaremos que esté y si no está buscar lo mejor del equipo. El equipo se conforma de acuerdo al rival y al momento del rival, para ver dónde se le puede hacer daño”, que insistió que los delanteros pueden jugar juntos. “No descartamos nada”.

“Los dos están muy bien. Han hecho goles y esperemos que continúe la racha. Lautaro ha esperado su oportunidad y eso es lo que nos gusta. Que entre de esa manera me pone muy contento”, añadió.

¿Favores arbitrales en Copa América?

Scaloni, que se congratuló de que los cuatro grupos los hayan ganado selecciones con entrenadores argentinos, consideró normal que acusen a su selección de ser favorecida por los árbitros, porque “ocurre con todas las que ganan”.

“En Catar también también dijeron lo mismo. Cuando uno gana, la gente dicen que lo favorecen. los árbitros se pueden equivocar, son seres humanos y puede pasar. Hay jugadas, incluso con el VAR, que son recontrafinas. Acá no hay lo que en la Eurocopa, con el fuera de juego semiautomático”.