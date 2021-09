Polo Carrera cuestionó el planteamiento del DT Alfaro en la Tri

Redaccion Deportes

Polo Carrera no se anda por las ramas. Es muy crítico. Hoy (10 de septiembre del 2021) cuestionó el planteamiento estratégico que presentó el entrenador en el partido contra Uruguay. Lo cuestionó y lo llamó cicatero, en una entrevista que dio a Radio Quito y Platinum. “El técnico no leyó muy bien al equipo uruguayo porque ellos no contaban con Diego Godín, Edinson Cavanni y Luis Suárez. El técnico puso una línea de cinco. Yo creo que demasiado especuló. Fue muy cicatero en la parte delantera”, afirmó.

“El planteamiento táctico no fue el ideal porque a Uruguay se le podía ganar”, agregó el exfutbolista de la Tri y de otros equipos nacionales. Carrera sostiene su teoría con la siguiente frase: “cuando un equipo quiere solo empatar, a la larga pierde. Y eso es lo que le pasó a Ecuador ante Uruguay”.

Yo pienso que el sistema táctico que está usando el entrenador de la Selección no es el ideal porque no lee muy bien a los rivales. La lectura que le dio el técnico a este partido, creo que se equivocó”, agregó. El exfutbolista sugiere que el estratega de la Tri no debe cambiar tanto los esquemas tácticos y reforzar la ofensiva. “Ante Uruguay debimos de jugar más ofensivamente”.

“Tácticamente el equipo ecuatoriano no está rindiendo. Es por eso que me sostengo que no hay un equipo base y el jugador no tiene confianza porque cada semana se cambian alineaciones”, afirma Polo Carrera

El exfutbolista cree que Pervis Estupiñán puede ser reemplazado. “En el país hay jugadores con mejores rendimientos que Estupiñán”. También afirma que “el técnico (Alfaro) debe asesorarse mejor. Hay muchas presiones y negocios en el fútbol ecuatoriano, que quieren vender a jugadores y presentarse en estos partidos importantes”. “También debe trabajar sin que le impongan jugadores. Él, en los tres partidos que se viene debe cambiar su manera de pensar”, finalizó Polo en el noticiero matutino de la estación radial.