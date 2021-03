Las piscinas de El Batán y La Jipijapa estarán abiertas al público desde el 29 de marzo del 2021 

Desde Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) se confirmó que las piscinas de El Batán y de La Jipijapa, ubicadas en el norte de Quito, volverán a recibir a deportistas y al publico en general desde el 29 de marzo del 2021.

También se informó que la piscina de Miraflores, que tiene 50 metros de largo, acogerá con prioridad a los seleccionados de natación de Pichincha desde mayo. Además, se anunció que la piscina de Cotocollao, que ha permanecido cerrada durante varios años, volverá a abrir desde mediados de este año, probablemente desde junio.



Un año atrás, cuando en Ecuador empezaron las restricciones de movilidad para frenar los contagios por covid-19, las piscinas y otros escenarios de CDP cerraron sus puertas. Más adelante, estos lugares recibieron trabajos de remodelación y renovación, pero no han estado abiertos al público en general.



Desde CDP se aseguró que en los próximos días se confirmarán los horarios en los que deportistas y el público en general podrán hacer uso de las instalaciones. Eso sí, se tomarán precauciones de bioseguridad para evitar contagios.



¿Qué ocurre con las personas cancelaron por tarjetas de ingreso y no pudieron utilizarlas en el 2020?

Desde el Departamento de Comunicación de CDP se confirmó a este Diario que los usuarios que adquirieron tarjetas de ingreso, y que no pudieron usarlas en el inicio de la pandemia, podrán utilizarlas a partir de la reapertura de las piscinas. Para ello deberán acercarse a la ventanilla de ingreso para que se les informe el tiempo de duración que tendrá cada una de las tarjetas adquiridas con anterioridad.



Las piscinas de El Batán, La Jipijapa, Miraflores y Cotocollao fueron readecuadas y potenciadas, según se confirmó este 16 de marzo del 2021. En algunos casos se realizaron cambios de calderos, de estructuras metálicas de cubiertas, además de una rehabilitación en las zonas de sauna, hidromasaje y turco. En otros casos se cambiaron las baldosas y hasta se equiparon los gimnasios, entre otras adecuaciones.

Finalmente, se informó que las selecciones juveniles de Pichincha han venido preparándose para competir en los Juegos Nacionales Juveniles 2021, así como pruebas del calendario internacional.